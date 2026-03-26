«Un cancre» au PSG : Il s'agace à cause d'un mensonge sur Neymar !

Arrivé en 2017 au PSG dans ce qui reste à ce jour comme le plus grand transfert de l’histoire, Neymar aura déçu à Paris. La faute à de nombreux matchs manqués pour la star brésilienne, qui aura néanmoins fait rêver les supporters. Un chroniqueur de RMC en a d’ailleurs marre de certaines accusations à l’encontre du passage « raté » du Brésilien en France. Explications.
Un transfert historique. En déboursant 222M€ en 2017 pour l’arrivée de Neymar, le PSG a réalisé le plus gros transfert de l’histoire du football. En six ans au sein du club parisien, l’iconique numéro 10 brésilien n’aura cependant pas réussi à remporter la Ligue des Champions avec Paris. Miné par de nombreuses blessures en plus de certaines polémiques, Neymar laisse derrière lui un arrière-goût de déception au PSG. Malgré cela, certaines critiques incessantes à son égard laissent le journaliste Pierre Dorian de marbre.
« Il n’y a pas de caricature à faire sur la carrière de Neymar »
« Grand respect pour Mbappé. Mais pour l’instant, Mbappé qui a 27 ans, n’a pas gagné la Ligue des Champions. S’il finit sa carrière sans Ligue des Champions et qu’il aura gagné une Coupe du Monde a 19 ans, ça veut dire qu’il aura remporté un énorme trophée à 19 ans puis… Il n’y a pas de caricature à faire sur la carrière de Neymar, qui est un joueur qui est capable de te faire gagner », a ainsi confié le journaliste sur RMC lors d’un débat opposant Neymar à Kylian Mbappé lors de l’émission « Super Moscato Show ».
« Il faut arrêter de dire que Neymar est un cancre incapable de faire gagner »
« Pour les avoir vu au PSG, l’un comme l’autre étaient capables de faire gagner la Ligue des Champions. Ni l’un ni l’autre l’a fait. Ce que j’ai vu sur le terrain, c’est deux grands champions, mais il faut arrêter de dire que Neymar est un cancre incapable de faire gagner, ce n’est pas vrai. J’ai vu un grand joueur qui t’as fait gagner des grands matchs difficiles à gagner et en étant à un très haut niveau », conclut Pierre Dorian.