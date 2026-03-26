«Un cancre» au PSG : Il s'agace à cause d'un mensonge sur Neymar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2017 au PSG dans ce qui reste à ce jour comme le plus grand transfert de l’histoire, Neymar aura déçu à Paris. La faute à de nombreux matchs manqués pour la star brésilienne, qui aura néanmoins fait rêver les supporters. Un chroniqueur de RMC en a d’ailleurs marre de certaines accusations à l’encontre du passage « raté » du Brésilien en France. Explications.

Un transfert historique. En déboursant 222M€ en 2017 pour l’arrivée de Neymar, le PSG a réalisé le plus gros transfert de l’histoire du football. En six ans au sein du club parisien, l’iconique numéro 10 brésilien n’aura cependant pas réussi à remporter la Ligue des Champions avec Paris. Miné par de nombreuses blessures en plus de certaines polémiques, Neymar laisse derrière lui un arrière-goût de déception au PSG. Malgré cela, certaines critiques incessantes à son égard laissent le journaliste Pierre Dorian de marbre.

Dans une interview pour RMC, Neymar a assuré qu'il ne gardait pas de rancœur envers le PSG. Le Brésilien, qui estime avoir joué le meilleur football de sa carrière à Paris, garde une dent contre « les gens qui dirigent le club et certains supporters ».



➡️ https://t.co/CATNvIQvj5 pic.twitter.com/Iy6DrYegYc — L'Équipe (@lequipe) December 15, 2024

« Il n’y a pas de caricature à faire sur la carrière de Neymar » « Grand respect pour Mbappé. Mais pour l’instant, Mbappé qui a 27 ans, n’a pas gagné la Ligue des Champions. S’il finit sa carrière sans Ligue des Champions et qu’il aura gagné une Coupe du Monde a 19 ans, ça veut dire qu’il aura remporté un énorme trophée à 19 ans puis… Il n’y a pas de caricature à faire sur la carrière de Neymar, qui est un joueur qui est capable de te faire gagner », a ainsi confié le journaliste sur RMC lors d’un débat opposant Neymar à Kylian Mbappé lors de l’émission « Super Moscato Show ».