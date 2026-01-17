Transfert avec Kylian Mbappé, la bagarre éclate au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu plus de deux semaines de la clôture du marché d'hiver des transferts, le PSG semblerait prendre la température auprès d'Enzo Fernandez. Une tendance confirmée par plusieurs médias. Toutefois, après avoir su convaincre Kylian Mbappé de ne pas rempiler au Paris Saint-Germain, le Real Madrid entrerait dans la danse pour le champion du monde argentin de 24 ans de Chelsea.

Le mercato hivernal a repris ses droits le 1er janvier et trouvera son épilogue le 2 février prochain. Au cours de la dernière session, le Paris Saint-Germain avait mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, un dossier qui avait été travaillé depuis le mercato d'été précédent en 2024. Pour ce qui est de la fenêtre actuelle, c'est presque le calme plat.

La piste chaude de l'hiver pour le PSG dévoilée ? D'après les informations de L'Equipe, le dossier Enzo Fernandez aurait des admirateurs en coulisses dans les bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain. Le journaliste Uriel Lugt a confirmé un intérêt du PSG pour le champion du monde de 24 ans sous contrat jusqu'en juin 2032 à Chelsea. Outre l'aspect pécuniaire de l'opération, un autre obstacle et pas des moindres se dresserait sur la route du Paris Saint-Germain vers la signature d'Enzo Fernandez.