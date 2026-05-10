«S’il y a un seul danger...» : Le PSG est prévenu avant la finale contre Arsenal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décrochant un match nul face au Bayern Munich mercredi, le PSG a obtenu son ticket pour une nouvelle finale de Ligue des champions. Le club de la capitale tentera de décrocher un deuxième sacre consécutif face à Arsenal, un club a priori à la portée des hommes de Luis Enrique. Rio Mavuba est impressionné par le niveau déployé mais note toutefois un danger...

Dans le dur au début de la saison en raison de l'enchaînement des matches, le PSG a encore réussi à répondre présent lors des grands rendez-vous. Le club va disputer la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain face à Arsenal, un nouveau défi de taille. Pour Rio Mavuba, c'est justement le défi physique que ce match représente qui pourrait causer du tort aux Parisiens...

Le PSG impressionne encore En créant un collectif énorme, le PSG avance petit à petit vers ses objectifs les plus fous. Une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions serait logique au vu de la qualité du jeu proposé. « Sincèrement, ils sont extraordinaires. L'année dernière, ils avaient de l'emprise et de la maîtrise. Cette année, notamment sur ce match, ils ont moins le ballon et ont des difficultés, mais ils sont quand même imbattables. L'état d'esprit aussi... » déclare Rio Mavuba dans Téléfoot à propos du match retour contre le Bayern Munich.