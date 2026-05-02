Samir Nasri espère l’élimination du PSG : L’amusant échange avec Vincent Kompany

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi prochain, le PSG se présentera donc sur la pelouse du Bayern Munich avec un avantage d’un but pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Tenant du titre, le club de la capitale réussira-t-il à aller défendre sa couronne ? Samir Nasri sera lui du côté des Bavarois, espérant la qualification du club allemand pour son ami Vincent Kompany et forcément en tant que Marseillais.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG ne s’en cache pas : l’objectif est de réaliser le doublé. Le club de la capitale s’en rapproche d’ailleurs après sa victoire en demi-finale aller face au Bayern Munich (5-4). Il faudra désormais faire le travail nécessaire en Allemagne pour espérer aller jouer la finale et conserver sa couronne. Mais les Bavarois n’ont pas dit leur dernier mot, eux qui promettent déjà l’enfer au PSG dans leur stade.

« J’espère être là pour la qualification du Bayern Munich » Qui se qualifiera donc pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Samir Nasri a lui choisi son camp. « J’espère être là pour la qualification du Bayern Munich. Il y a mon ami », a-t-il dit sur le plateau de Canal+, se rangeant ainsi du côté des Allemands pour son ami et son ancien coéquipier, Vincent Kompany, qui était alors au micro de la chaine cryptée. De quoi donner lieu à un amusant échange entre les deux. « Je pense que ce n’est pas la seule raison Samir », a répondu le Belge à celui avec qui il a joué à Manchester City. Marseillais, Samir Nasri a ensuite réagi en disant, amusé : « Non ce n’est pas la seule, mais quand même… (rires) ».