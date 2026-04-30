«Safonov est le gardien numéro 1» : Un consultant de RMC enterre Lucas Chevalier au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le débat est agité concernant l'identité du gardien de but qui doit être titulaire au PSG. Lucas Chevalier, recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma a clairement déçu, au point que Matvey Safonov ait récupéré la place de titulaire. Et il n'est pas prêt de la lâcher selon Benoit Costil.

Recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire en fin d'année dernière au profit de Matvey Safonov. Le Russe a saisi sa chance et n'a plus quitté les buts du PSG. Et pour Benoit Costil, c'est totalement mérité, à tel point qu'il ne lâchera plus sa place.

«Je pense qu’il a mérité qu’on lui fasse confiance» « Je pense qu’il a mérité qu’on lui fasse confiance, qu’on ne doute pas de lui. Il a gagné sa place sur le terrain. Ma préférence de base est pour Lucas Chevalier, et j’estime que le potentiel de ce dernier est supérieur à celui de Safonov. Maintenant, sa place, il l’a gagnée sur le terrain, à l’entrainement, à travers des matches. Sur les matches qui comptent, il a toujours été présent. A Liverpool, à Chelsea, contre Flamengo… Aujourd’hui, c’est injuste de douter encore de lui. C’est le gardien numéro 1, il a la confiance du staff, de Luis Enrique, des joueurs », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.