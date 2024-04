PSG : Une polémique est dénoncée à Barcelone

Alexis Brunet

Le PSG est demi-finale de Ligue des champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont qualifiés face au FC Barcelone, en s'imposant quatre buts à un. Un succès qui a notamment été facilité par l'expulsion de Ronald Araujo, dès la 39ème minute. Une décision qui a du mal à passer pour Frenkie de Jong.

Le PSG l'a fait ! Battu au match aller par le FC Barcelone, le champion de France était dans l'obligation de s'imposer mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens n'ont pas tremblé, et ont réussi à battre le Barça à domicile, sur le score de quatre buts à un.

Ronald Araujo s'est fait exclure

Pourtant, le match avait très mal commencé pour le PSG. En effet, c'est le FC Barcelone qui avait ouvert le score dès la douzième minute de jeu. Mais un peu plus d'un quart d'heure de jeu plus tard, la rencontre a pris un sacré tournant. Ronald Araujo se faisait exclure, suite à un contact avec Bradley Barcola, alors que ce dernier filait défier Ter Stegen. Par la suite, les joueurs de Luis Enrique ont donc eu plus d'espace pour attaquer, et ils ont réussi à inscrire quatre buts.

Frenkie de Jong ne comprend pas l'expulsion d'Araujo