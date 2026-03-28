PSG - Un test signé Didier Deschamps : Un Parisien mis à l’épreuve pour la Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde et forcément, tout le monde voudra faire partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer la compétition. Mais voilà que les places sont chères et il n’y aura pas de la place pour tout le monde. D’ailleurs, un joueur du PSG pourrait actuellement être mis à l’épreuve par le sélectionneur des Bleus. Explications.

A quelques mois de la Coupe du monde, l’équipe de France se trouve actuellement aux Etats-Unis pour disputer deux rencontres en cette trêve internationale. Didier Deschamps a fait appel à plusieurs joueurs pour ce rassemblement et certains noms présents dans la liste n’ont pas manqué de faire parler. C’est notamment le cas de Lucas Chevalier. Alors que le gardien ne joue plus depuis un moment au PSG, il a tout de même été sélectionné par Deschamps… en tant que numéro 3. Et voilà que DD pourrait avoir une idée derrière la tête.

Mercato : Il a refusé les «plus grands» clubs pour le PSG... et cela a été payant ! https://t.co/2jDbB5ehou — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« J’avais cru comprendre qu'il y avait une possibilité qu’il ne soit pas appelé » A l’occasion d’une vidéo Youtube pour RMC, Fabrice Hawkins s’est exprimé sur la sélection de Lucas Chevalier pour cette trêve internationale avec l’équipe de France. « J’ai été un peu surpris parce que ces dernières semaines, j’avais cru comprendre qu'il y avait une possibilité qu’il ne soit pas appelé. Après, s'il est convoqué, c’est une marque de confiance de Didier Deschamps. Didier Deschamps l’a dit, il arrive dans une position de numéro 3, ce n’est pas une position de numéro 1 ou 2 où tu dois toujours te tenir prêt. Pour jouer quand tu es numéro 3, il faut un concours de circonstances », a-t-il confié dans un premier temps.