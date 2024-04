PSG : Le clan Dembélé se lâche sur Luis Enrique

Alexis Brunet

Depuis l'été dernier, Ousmane Dembélé évolue au PSG. L'attaquant est entraîné par Luis Enrique, et ce dernier n'hésite pas à demander beaucoup à son joueur. Mais cela ne pose pas de problème au champion du monde, qui comprend parfaitement les consignes de son coach, et qui se sent comme un poisson dans l'eau.

Mardi soir, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Une prouesse que le club de la capitale doit en grande partie à Ousmane Dembélé. Particulièrement dangereux contre le FC Barcelone, le Français a inscrit deux buts, un à l'aller et un au retour. En plus de cela, le champion du monde 2018 a même obtenu un penalty, qui a été transformé par la suite par Kylian Mbappé. Une performance d'autant plus impressionnante que le joueur passé par le Stade Rennais devait faire face à un public hostile, toujours frustré de son départ pour Paris l'été dernier.

Luis Enrique sait comment gérer Dembélé

Mais si Ousmane Dembélé arrive à afficher tout son potentiel, c'est aussi grâce à Luis Enrique. En effet, le coach parisien sait comment gérer son joueur, et il n'a d'ailleurs pas hésité à le faire souffler parfois, afin de ne pas le surmener, et éviter toutes blessures. Cela a permis à l'attaquant du PSG d'atteindre sa forme optimale dans les rencontres qui comptent. Selon un proche du champion du monde, interrogé par Le Parisien , Dembélé traverse actuellement la meilleure période de sa vie, et l'entraîneur espagnol n'y est pas pour rien. « Les consignes du coach sont hyper pointues, il sait exactement ce qu’il doit faire et en plus il a beaucoup de liberté de mouvement. Mentalement, il traverse la période de sa vie. »

Surprise, ce joueur du PSG n'est plus un flop https://t.co/21kCypmys4 pic.twitter.com/36h16cwqcn — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Dembélé va retrouver Dortmund

Ousmane Dembélé a donc brillé face au FC Barcelone, un de ses anciens clubs, en quart de finale de Ligue des champions. Pour ce qui est des demi-finales, le Français ne sera là encore pas dépaysé. En effet, le PSG affrontera à cette occasion le Borussia Dortmund, une équipe qu'avait rejoint l'attaquant en 2016, après son passage au Stade Rennais. Espérons pour le club de la capitale que Dembélé soit encore une fois autant inspiré devant un de ses anciens publics, ce qui serait très bon signe pour une qualification en finale.