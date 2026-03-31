PSG : La «question de principes à deux balles» qui fait craquer un célèbre consultant !

Pierrick Levallet

Après avoir déjà basculé dans une nouvelle dimension avec le rachat par QSI en 2011, le PSG préparerait désormais un autre projet colossal. Et après plusieurs mois de négociations bloquées, le dossier semble enfin avoir été remis sur de bons rails. Un célèbre consultant a d’ailleurs craqué au moment d’évoquer le sujet.

Suite au rachat de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale a d’ailleurs pu développer sa marque pour prendre une ampleur mondiale grâce au Qatar. Les champions d’Europe 2025 ont d’ailleurs prévu un nouveau grand projet. Mais les négociations pour ce dernier étaient bloquées depuis un bon moment.

«Ça me fait disjoncter» : Un joueur du PSG met le feu sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir ! https://t.co/V7nTDMyEsG — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

La mairie de Paris rouvre les négociations avec le PSG pour la vente du Parc des Princes Le PSG souhaitait en effet acheter le Parc des Princes afin d’être propriétaire de son enceinte et pouvoir y mener des travaux de rénovation. Anne Hidalgo, la maire sortante de Paris, refusait toutefois catégoriquement de vendre le stade aux dirigeants qataris. Les Rouge-et-Bleu exploraient alors la possibilité de s’installer ailleurs, avant que le nouveau maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, ne rouvre la porte au PSG sur ce dossier. Ce dernier souhaite vendre le Parc des Princes le plus rapidement possible aux pensionnaires de la Ligue 1. Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de craquer au moment d’évoquer le sujet en pointant du doigt l’attitude d’Anne Hidalgo sur l’affaire.