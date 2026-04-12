PSG : La décision polémique avant Liverpool !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du match aller (2-0) au Parc des Princes, le PSG va retrouver Liverpool en Ligue des Champions. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse d’Anfield à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Mais une décision polémique entour ce choc européen. Explications.

Le PSG est de nouveau en route pour écrire l’histoire. Pour la troisième saison de Luis Enrique sur le banc, le club parisien pourrait atteindre la stade des demi-finales de la Ligue des Champions pour la troisième année consécutive. Pour cela, les Parisiens devront résister face à Liverpool à Anfield ce mardi soir.

🚨 OFFICIEL ! Maurizio Mariani 🇮🇹 arbitrera Liverpool-PSG ce mardi en Ligue des Champions ! ⭐️ pic.twitter.com/CvHOYMrXFM — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026

Le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool Vainqueur du quart de finale aller (2-0) au Parc des Princes, le PSG a totalement dominé son adversaire. Cependant, Luis Enrique le sait bien, il ne faudra pas sous-estimer le club anglais sur sa pelouse. « Il n’y a pas de différence de niveau entre les deux équipes. On a juste joué un match de très haut niveau. Ce sera très difficile de jouer à Anfield. On va souffrir là-bas. J’y ai beaucoup joué comme joueur et entraîneur. Mais on ira comme partout pour gagner et se qualifier », confiait ainsi le technicien espagnol après la victoire des siens au match aller.