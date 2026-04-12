PSG : La décision polémique avant Liverpool !

Vainqueur du match aller (2-0) au Parc des Princes, le PSG va retrouver Liverpool en Ligue des Champions. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse d’Anfield à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Mais une décision polémique entour ce choc européen. Explications.
Le PSG est de nouveau en route pour écrire l’histoire. Pour la troisième saison de Luis Enrique sur le banc, le club parisien pourrait atteindre la stade des demi-finales de la Ligue des Champions pour la troisième année consécutive. Pour cela, les Parisiens devront résister face à Liverpool à Anfield ce mardi soir.
Le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool
Vainqueur du quart de finale aller (2-0) au Parc des Princes, le PSG a totalement dominé son adversaire. Cependant, Luis Enrique le sait bien, il ne faudra pas sous-estimer le club anglais sur sa pelouse. « Il n’y a pas de différence de niveau entre les deux équipes. On a juste joué un match de très haut niveau. Ce sera très difficile de jouer à Anfield. On va souffrir là-bas. J’y ai beaucoup joué comme joueur et entraîneur. Mais on ira comme partout pour gagner et se qualifier », confiait ainsi le technicien espagnol après la victoire des siens au match aller.
Un arbitre italien controversé
Mais avant même le début de cette rencontre, une polémique fait jaser. Cette dernière concerne le choix de l’arbitre de la rencontre, monsieur Maurizio Mariani. Choisi par l’UEFA, l’officiel Italien vit un véritable cauchemar cette saison. Et pour cause, à la suite d’une grosse erreur lors du match entre Naples et l’Inter (3-1) en octobre dernier, ce dernier a été relégué en Serie B par la fédération italienne de football. Critiqué en Italie, Maurizio Mariani n’a donc pas échappé à une grosse sanction. « Mariani est de plus en plus controversé », expliquait le Corriere Dello Sport récemment…