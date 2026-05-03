Lionel Messi champion du Monde en 2022, le PSG aurait pu tout gâcher : Les explications de Pochettino !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Lionel Messi a donc enfin remporté ce trophée qu'il convoitait depuis le début de sa carrière internationale avec l'Argentine. Et Mauricio Pochettino, qui l'entraînait au PSG quelques mois avant ce sacre historique au Mondial, a clairement avoué en interview que Messi aurait pu rater la compétition s'il ne l'avait pas préservé avec le club parisien.

Entraîneur de Lionel Messi au PSG lors de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino s'est longuement confié dans le podcast de Gary Neville sur sa gestion de la star argentine, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2022 qui s'était déroulée au Qatar. Un mondial remporté par Messi et l'Albiceleste, et afin de permettre à son ancien protégé d'aborder cette compétition dans les meilleures conditions, Pochettino n'avait pas hésité à le sortir du terrain au PSG. Un choix qui avait fait débat à l'époque, mais il assure que sans cela, Lionel Messi aurait pu rater la Coupe du Monde.

« Si je n’avais pas pris cette décision, il aurait pu se blesser » « Chaque décision que vous prenez dans un club comme le PSG a un impact extérieur. Vous vous souvenez quand j’ai sorti Leo Messi ? Je l’ai sorti parce que le médecin m’a dit qu’il avait un problème au genou. Mon intention première était de le préserver car je pensais à la Ligue des Champions, etc. Si je n’avais pas pris cette décision, il aurait pu se blesser, ce qui aurait eu des répercussions sur sa participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je ne voulais pas prouver que j’étais plus courageux que n’importe quel autre entraîneur, mais sur le moment, cela me semblait être la meilleure chose à faire pour lui », confie Mauricio Pochettino sur sa gestion de Lionel Messi au PSG.