PSG : La catastrophe qui engendre une décision qui fait scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, une décision du PSG ne manque pas de faire parler. Et alors que Luis Campos a tenté d'expliquer les motivations du club de la capitale, le dirigeant portugais a notamment expliqué qu'une catastrophe bien connue avant contraint le PSG à changer ses plans.

C'est officiel, la demande de report du choc entre le RC Lens et le PSG a été acceptée, ce qui permet au club de la capitale de ne pas jouer entre ses deux matches contre Liverpool comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et alors que la décisions fait polémique, Luis Campos a expliqué que les Parisiens avaient initialement demandé à jouer le match retour contre les Reds le mercredi 15 avril. Une date toutefois marquante pour Liverpool puisqu'elle correspond à la catastrophe d’Hillsborough.

Sans surprise la LFP devenu l’objet du psg a validé à l’unanimité le report .. la honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais … ils ont tous peur. CA minable ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 26, 2026

La catastrophe d’Hillsborough bloque une date pour le PSG... « Au début, on aurait aimé jouer le quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool le mardi (7) et le mercredi (15), c’était plus équilibré. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril, on a respecté l’histoire parce que le 15 avril c’est une date tragique pour eux (la catastrophe d’Hillsborough, ndlr). On a respecté, comme on va respecter ce qui va venir de la Ligue. C’est un droit qu’on a », a expliqué le directeur sportif du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.