PSG : La catastrophe qui engendre une décision qui fait scandale !

Depuis quelques jours, une décision du PSG ne manque pas de faire parler. Et alors que Luis Campos a tenté d'expliquer les motivations du club de la capitale, le dirigeant portugais a notamment expliqué qu'une catastrophe bien connue avant contraint le PSG à changer ses plans.
C'est officiel, la demande de report du choc entre le RC Lens et le PSG a été acceptée, ce qui permet au club de la capitale de ne pas jouer entre ses deux matches contre Liverpool comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et alors que la décisions fait polémique, Luis Campos a expliqué que les Parisiens avaient initialement demandé à jouer le match retour contre les Reds le mercredi 15 avril. Une date toutefois marquante pour Liverpool puisqu'elle correspond à la catastrophe d’Hillsborough.
La catastrophe d’Hillsborough bloque une date pour le PSG...
« Au début, on aurait aimé jouer le quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool le mardi (7) et le mercredi (15), c’était plus équilibré. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril, on a respecté l’histoire parce que le 15 avril c’est une date tragique pour eux (la catastrophe d’Hillsborough, ndlr). On a respecté, comme on va respecter ce qui va venir de la Ligue. C’est un droit qu’on a », a expliqué le directeur sportif du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
... qui demande le report du choc contre Lens
Mais alors que la LFP a acté le report du match, les explications de Luis Campos n'ont pas convaincu Daniel Riolo qui dénonce un scandale : « Sans surprise la LFP devenu l’objet du PSG a validé à l’unanimité le report... La honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais… Ils ont tous peur. CA minable ! » Un avis partagé par Vincent Duluc. « Pour maintenir les intérêts du PSG en Ligue des champions, la LFP sacrifie ceux du RC Lens en Ligue 1, priorisant la C1 plutôt que sa propre compétition. Bravo encore, cela donne vraiment envie de s’abonner à Ligue 1+ », écrit le journaliste de L'EQUIPE sur X.