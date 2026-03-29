PSG - «Je ne comprends pas» : La décision qui le rend fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une décision qui fait largement parler en France ces dernières heures. Le PSG est critiqué pour sa de report du choc face au RC Lens et cela fait scandale. A tel point que de nombreux observateurs ne comprennent pas cette situation.

Comme pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a demandé le report de son match de Ligue 1 qui se situe entre les deux rencontres face à Liverpool en quart de finale de C1. La LFP a accepté et le choc contre le RC Lens se disputera finalement au mois de mai. Une décision que Benoit Costil ne comprend pas.

🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗙𝗣 𝗦𝗨𝗜𝗧𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗡𝗦 - 𝗣𝗦𝗚 𝗘𝗧 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗧 - 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗦𝗕𝗢𝗨𝗥𝗚 🗣️ :



« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg 𝗮𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀… https://t.co/RT2tD0C3Qz pic.twitter.com/ADyUAkN5xr — BeFootball (@_BeFootball) March 26, 2026

Le report de Lens- PSG n'en finit plus d'être commenté « Ce qui est fou c’est que si les deux clubs sont d’accord, et c’est le cas de Brest et Strasbourg, vous vous dites ok, pourquoi pas ! Mais là en l’occurrence il y en a un des deux qui n’est pas d’accord, c’est ça qui est étonnant. Donc ça montre aussi la puissance du PSG, en gros ils font ce qu’ils veulent. On est tous supporters du PSG et on a tous envie qu’ils aillent le plus loin. Mais dans tout ça, quand le PSG construit son effectif pour la saison à venir, ils savent qu’ils sont amenés à avoir un calendrier qui, à un moment donné, va être surchargé. Mais le PSG, avec la puissance qu’ils ont, les moyens qu’ils ont, l’effectif qu’ils ont, ils peuvent être en capacité de tout jouer », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.