PSG - «Je ne comprends pas» : La décision qui le rend fou !

C'est une décision qui fait largement parler en France ces dernières heures. Le PSG est critiqué pour sa de report du choc face au RC Lens et cela fait scandale. A tel point que de nombreux observateurs ne comprennent pas cette situation.
Comme pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a demandé le report de son match de Ligue 1 qui se situe entre les deux rencontres face à Liverpool en quart de finale de C1. La LFP a accepté et le choc contre le RC Lens se disputera finalement au mois de mai. Une décision que Benoit Costil ne comprend pas.
Le report de Lens- PSG n'en finit plus d'être commenté
« Ce qui est fou c’est que si les deux clubs sont d’accord, et c’est le cas de Brest et Strasbourg, vous vous dites ok, pourquoi pas ! Mais là en l’occurrence il y en a un des deux qui n’est pas d’accord, c’est ça qui est étonnant. Donc ça montre aussi la puissance du PSG, en gros ils font ce qu’ils veulent. On est tous supporters du PSG et on a tous envie qu’ils aillent le plus loin. Mais dans tout ça, quand le PSG construit son effectif pour la saison à venir, ils savent qu’ils sont amenés à avoir un calendrier qui, à un moment donné, va être surchargé. Mais le PSG, avec la puissance qu’ils ont, les moyens qu’ils ont, l’effectif qu’ils ont, ils peuvent être en capacité de tout jouer », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Je ne comprends pas qu’on accepte leur demande»
« Si un club qui perd quatre joueurs pendant la Coupe d’Afrique des Nations peut demander le report également ? Je ne suis pas pour. Tu t’adaptes. Tu sais que tu as pris des joueurs qui vont faire la CAN, tu ne les prends pas et tu prends d’autres joueurs. Si j’attaque le PSG ? Non pas au PSG. Que le PSG fasse la demande, je les comprends. Maintenant je ne comprends pas qu’on accepte leur demande comme ça, sans l’accord et l’aval du RC Lens. Et à côté de ça, je pense aussi que le PSG sait qu’il va avoir une saison qui va être charbon comme d’habitude, parce que c’est une équipe qui est très forte. Entre les deux matchs aller et retour contre Liverpool, tu peux quand même faire jouer une équipe bis qui sera de très grande qualité et qui pourra être compétitive. Les joueurs titulaires auront un temps de jeu moins important », ajoute Benoit Costil.