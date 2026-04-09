PSG : Il annonce un joueur «agaçant» sur RMC !

Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce jeudi après-midi, Stephen Brun est revenu sur la victoire du PSG contre Liverpool ce mercredi soir. Tombé sous le charme d'un attaquant de Luis Enrique, l'ancien basketteur professionnel a tenu à faire son éloge, reconnaissant tout de même que ce joueur pouvait être « agaçant » parfois.
Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique s'est frotté à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Grâce à des réalisations de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens se sont imposés contre les Reds au Parc des Princes (2-0). Nommé homme du match après le coup de sifflet final de PSG-Liverpool, l'attaquant géorgien a été encensé par Stephen Brun, qui reconnait tout de même qu'il peut être « agaçant ».
«Parfois, il va en faire beaucoup en oubliant ses copains»
« Au-delà de ses buts, ce qui est énorme, c'est que - depuis que les matchs couperets ont débuté, c'est cinq buts et une passe décisive Khvicha Kvaratskhelia. C'est à dire que c'est un mec des grands rendez-vous. Mais, c'est un garçon qui peut être agaçant. On tombe parfois sur des mecs qui sont un peu égoïstes, et qui ont tendance à en faire trop. Lui, il veut parfois beaucoup le ballon. Parfois, il va en faire beaucoup en oubliant ses copains », a jugé Stephen Brun, ex-basketteur professionnel, avant de poursuivre son raisonnement.
«Il y a un abattage de dobermann défensivement»
« Et pourquoi on ne lui tombe pas dessus ? Parce que de l'autre côté, il y a un abattage de dobermann défensivement. C'est pour ça qu'on peut lui pardonner quelques excès d'individualisme. De l'autre côté, il fait des courses de 30, 40, 50 mètres pour aller envoyer un tacle défensif que personne ne lui a demandé (de faire) ; et il le fait quand même. Il y a un certain sacrifice chez ce garçon-là, donc on lui pardonne quand ça peut lui arriver de croquer parfois. Et surtout, tous les buts qu'il met, ce sont des tops buts, des buts exceptionnels », a conclu Stephen Brun, présent dans l'émission le Super Moscato Show (RMC Sport) ce jeudi après-midi.