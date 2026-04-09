PSG : Il annonce un joueur «agaçant» sur RMC !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce jeudi après-midi, Stephen Brun est revenu sur la victoire du PSG contre Liverpool ce mercredi soir. Tombé sous le charme d'un attaquant de Luis Enrique, l'ancien basketteur professionnel a tenu à faire son éloge, reconnaissant tout de même que ce joueur pouvait être « agaçant » parfois.

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique s'est frotté à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Grâce à des réalisations de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens se sont imposés contre les Reds au Parc des Princes (2-0). Nommé homme du match après le coup de sifflet final de PSG-Liverpool, l'attaquant géorgien a été encensé par Stephen Brun, qui reconnait tout de même qu'il peut être « agaçant ».

🗣💬 @StephBrun41 : "Depuis que les matches couperet ont débuté en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia, c'est 5 buts et 1 passe décisive. C'est un mec des grands rendez-vous. Il peut être agaçant avec ses excès d'individualisme mais on lui pardonne" pic.twitter.com/3QCosvj7JW — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 9, 2026

«Parfois, il va en faire beaucoup en oubliant ses copains» « Au-delà de ses buts, ce qui est énorme, c'est que - depuis que les matchs couperets ont débuté, c'est cinq buts et une passe décisive Khvicha Kvaratskhelia. C'est à dire que c'est un mec des grands rendez-vous. Mais, c'est un garçon qui peut être agaçant. On tombe parfois sur des mecs qui sont un peu égoïstes, et qui ont tendance à en faire trop. Lui, il veut parfois beaucoup le ballon. Parfois, il va en faire beaucoup en oubliant ses copains », a jugé Stephen Brun, ex-basketteur professionnel, avant de poursuivre son raisonnement.