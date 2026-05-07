PSG : Deux ans après, il présente ses excuses à Luis Enrique à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique a parfaitement réussi à mettre son équipe sur le droit chemin ces dernières années. Le club de la capitale a enfin accompli son grand objectif et une deuxième victoire en Ligue des champions semble être possible. Le coach espagnol attire forcément les regards et il a fait irruption sur le plateau de la chaîne CBS Sports. Un des consultants en a profité pour lui présenter ses excuses.

Ancien joueur de Liverpool où il a passé toute sa carrière, Jamie Carragher a déjà expliqué qu'il était un peu fâché avec Luis Enrique. En effet, en 2024, lors de l'élimination du PSG en demi-finales face au Borussia Dortmund, il s'était présenté en zone mixte avec une écharpe du club allemand, ce qui n'avait pas plu à Luis Enrique. L'occasion était belle pour présenter ses excuses après la qualification du club français pour sa deuxième finale consécutive.

Jamie Carragher s'excuse auprès de Luis Enrique Alors que l'émission anglaise CBS Sports Golazo recevait Nasser Al-Khelaïfi, les consultants en ont profité pour demander si Luis Enrique pouvait également intervenir. Ce dernier a fait son apparition, ce qui a ravi la présentatrice Kate Scott. « Nous sommes si heureux que vous soyez là parce qu’il y a eu moment où nous avons cru que nous avions perdu votre amitié » dit-elle, avant que Jamie Carragher ne s'explique. « Luis, j’aimerais m’excuser pour mon comportement à Dortmund lors des demi-finales où je portais une écharpe de Dortmund. Mais comme nous le savons tous, parfois, on boit quelques verres et on s’emporte un peu. Je m’excuse. Nous aimons absolument votre équipe pour ce que vous avez fait l’année dernière. Vous êtes une joie absolue à regarder pour les deux dernières saisons de Ligue des champions. Et félicitations de retrouver la finale. Bien joué, monsieur » dit le consultant de 48 ans.