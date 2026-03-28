PSG : De gros changements l’ont chamboulé, Ousmane Dembélé annonce le «meilleur» pour la suite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis septembre 2025 et son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est doté d’un nouveau statut, à la fois au PSG et en équipe de France. Le numéro 10 parisien a pu se confier en profondeur ce samedi sur ses nouvelles responsabilités, affirmant se sentir très confiant pour la suite de sa carrière.

Un Ballon d’Or plus tard, Ousmane Dembélé n’a pas changé. Le numéro 10 du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, se sait attendu au tournant. Ayant connu plusieurs blessures en début de saison, l’international Français est bien de retour, et compte bien propulser le club de la capitale sur le devant de la scène pour une seconde année consécutive. Mais le défi de Dembélé va bien au-delà de son parcours avec Paris.

“ESTOY EN EL MEJOR MOMENTO DE MI CARRERA.”. 🤩🇫🇷 Ousmane Dembélé se muestra confiado y motivado rumbo al Mundial 2026. En exclusiva con Ashley González, el jugador asegura que vive el mejor momento tras ganar el Balón de Oro. #TotalSports pic.twitter.com/g8Wdz847DY — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 28, 2026

Ousmane Dembélé, ces changements qui ont payé Car cet été, c’est avec l’équipe de France que Dembélé va être attendu de pied ferme, lui qui forme avec Kylian Mbappé et Michael Olise, un trio d’attaque terrifiant pour les défenses adverses. Souvent critiqué au cours de sa carrière, le natif d’Évreux a su remonter la pente et enfin parvenir à atteindre son plein potentiel. La raison ? De profonds changements sur et en dehors des terrains, comme la star du PSG a pu le confier à Fox Deportes ce samedi.