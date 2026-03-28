PSG : De gros changements l’ont chamboulé, Ousmane Dembélé annonce le «meilleur» pour la suite !

Depuis septembre 2025 et son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est doté d’un nouveau statut, à la fois au PSG et en équipe de France. Le numéro 10 parisien a pu se confier en profondeur ce samedi sur ses nouvelles responsabilités, affirmant se sentir très confiant pour la suite de sa carrière.
Un Ballon d’Or plus tard, Ousmane Dembélé n’a pas changé. Le numéro 10 du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, se sait attendu au tournant. Ayant connu plusieurs blessures en début de saison, l’international Français est bien de retour, et compte bien propulser le club de la capitale sur le devant de la scène pour une seconde année consécutive. Mais le défi de Dembélé va bien au-delà de son parcours avec Paris.
Ousmane Dembélé, ces changements qui ont payé
Car cet été, c’est avec l’équipe de France que Dembélé va être attendu de pied ferme, lui qui forme avec Kylian Mbappé et Michael Olise, un trio d’attaque terrifiant pour les défenses adverses. Souvent critiqué au cours de sa carrière, le natif d’Évreux a su remonter la pente et enfin parvenir à atteindre son plein potentiel. La raison ? De profonds changements sur et en dehors des terrains, comme la star du PSG a pu le confier à Fox Deportes ce samedi.
« Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière »
« J'ai beaucoup plus d'expérience et le niveau que j'ai depuis la saison dernière est bien meilleur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football ou dans ma vie personnelle. Il n'y a que du positif, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J'espère maintenir ce niveau. Je suis content. Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière. J'ai pris énormément d'expérience, que ce soit dans le football ou ma vie. Je me connais, je sais ce que je dois faire », a ainsi confié Ousmane Dembélé.