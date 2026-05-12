PSG - «C’est un joueur différent» : Le retour important qui régale Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le PSG à l’occasion d’être sacré champion de France ce mercredi soir. Une victoire ou un match nul contre le RC Lens permettrait au club de la capitale d’être définitivement premier de Ligue 1. À cette occasion, Luis Enrique va pouvoir compter sur Fabian Ruiz, revenu récemment de blessure. Et pour le coach espagnol, le milieu de terrain de 30 ans est un élément important.

Et si le PSG était champion de Ligue 1 ce mercredi soir ? Le point du match nul contre le RC Lens suffirait aux Rouge-et-Bleu pour être sacrés champions de France. Luis Enrique devrait ainsi miser sur ses joueurs habituels, dont Fabian Ruiz. Récemment revenu de blessure, le milieu de terrain de 30 ans reprend tranquillement du rythme. Le coach de 56 ans a d’ailleurs indiqué que son retour dans l’équipe était plutôt important.

«Je suis très content de l'avoir de nouveau» « Fabian est un joueur qui semble quelque chose, mais c'est tout son contraire. C'est un joueur différent, que j'aime. Non pas parce qu'il est espagnol, mais ça en fait partie. Il donne de la capacité technique et physique, pour savoir ce qu'il faut faire avec et sans le ballon. Après pratiquement 3 mois dehors, il apporte beaucoup de choses. Je suis très content de l'avoir de nouveau. Il faut savoir le gérer, il a beaucoup joué lors des derniers matchs. On a de nouveau pratiquement tous les joueurs prêts » a confié Luis Enrique en conférence de presse ce mardi.