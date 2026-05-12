«C’est juste fou» : Le PSG fait halluciner Daniel Riolo !

Pierrick Levallet

Cette saison, le PSG a une nouvelle fois impressionné son monde. Après un début d’exercice plutôt mitigé, le club de la capitale a su se remobiliser au moment le plus important. Les Rouge-et-Bleu vont ainsi disputer leur seconde finale de Ligue des champions consécutive. Daniel Riolo s’est d’ailleurs avoué bluffé par les récentes performances parisiennes.

Après avoir traversé une première partie de saison assez mitigée, le PSG a su redresser la barre au meilleur moment. Le club de la capitale s’est remis à impressionner son mode lorsque les matchs à élimination directe en Ligue des champions sont arrivés. Résultat : les Rouge-et-Bleu vont disputer leur deuxième finale consécutive, et auront l’opportunité de défendre leur titre contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Daniel Riolo avoue d’ailleurs être bluffé par les récentes performances des champions d’Europe 2025.

«On a l'impression qu'ils vont à 2000 à l'heure» « Ce PSG est très fort. Quand on voit ce qu'il fait sur le terrain, cette impression qu'ils volent et qu'ils vont plus vite, il n’y a pas de miracle, c'est aussi la condition physique qui fait ça. La préparation physique et donc le fait de s'économiser et de ne pas être à fond tout le temps. Ils ne prennent pas de vitamines et ils ne mangent pas du cheval tous les matins. Quand tu les vois sur le terrain, on a l'impression qu'ils vont à 2000 à l'heure par rapport aux autres. C'est aussi parce qu'il y a une prépa physique qui a été parfaitement huilée et qu’il y a des mecs qui ont choisi leurs matchs » a d’abord expliqué le chroniqueur de RMC dans l’After Foot.