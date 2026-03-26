PSG : «C’est presque un scandale», l'accusation lancée à la télévision !

Après avoir battu Chelsea en huitièmes de finale, le PSG retrouve Liverpool en Ligue des champions. Et afin d’aborder au mieux la double confrontation face aux Reds, le club de la capitale souhaiterait arranger son calendrier. Une accusation a d’ailleurs été lancée à la télévision concernant la décision qui sera prise à ce sujet.
Le PSG va encore affronter un club de Premier League en Ligue des champions. Après Chelsea, le club de la capitale retrouve Liverpool en quarts de finale. La formation parisienne souhaiterait aborder la double confrontation de la meilleure des manières, avec des joueurs frais. De ce fait, les Rouge-et-Bleu auraient fait une demande spéciale auprès de la LFP.
Le PSG fait une demande spéciale à la LFP pour le calendrier
Le PSG aimerait en effet reporter son match face au RC Lens, initialement prévu entre les chocs aller et retour contre Liverpool. Les champions d’Europe 2025 avaient déjà pu bénéficier d’un tel coup de pouce contre Chelsea puisque le FC Nantes avait donné son accord pour repousser la rencontre. Seulement, les Sang et Or s’y opposeraient formellement. Malgré tout, la décision finale revient à la LFP. Et certains pensent que cette dernière donnera un avis favorable au PSG. Une accusation a alors été lancée sur La Chaîne L’Equipe.
«C’est grave»
« Malheureusement, la cote est à 1.05. Je pense malheureusement que le report va avoir lieu, et pour moi c’est davantage que de la résignation. C’est du dégoût, parce que c’est la confirmation que même face à l’évidence et une levée de boucliers qu’il pourrait y avoir avec cette décision, la Ligue va quand même la prendre. Ça prouve qu’elle est totalement soumise aux désirs du PSG. C’est grave, c’est presque un scandale » a pesté le journaliste Hugo Guillemet sur le plateau de L’Equipe du Soir. Reste maintenant à voir quel verdict la LFP rendra officiellement pour RC Lens - PSG. À suivre...