PSG : «C’est presque un scandale», l'accusation lancée à la télévision !

Pierrick Levallet

Après avoir battu Chelsea en huitièmes de finale, le PSG retrouve Liverpool en Ligue des champions. Et afin d’aborder au mieux la double confrontation face aux Reds, le club de la capitale souhaiterait arranger son calendrier. Une accusation a d’ailleurs été lancée à la télévision concernant la décision qui sera prise à ce sujet.

Le PSG va encore affronter un club de Premier League en Ligue des champions. Après Chelsea, le club de la capitale retrouve Liverpool en quarts de finale. La formation parisienne souhaiterait aborder la double confrontation de la meilleure des manières, avec des joueurs frais. De ce fait, les Rouge-et-Bleu auraient fait une demande spéciale auprès de la LFP.

Le PSG «a peur» d'un club : Un journaliste balance le nom à la télévision ! https://t.co/Lzq5cppYgY — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Le PSG fait une demande spéciale à la LFP pour le calendrier Le PSG aimerait en effet reporter son match face au RC Lens, initialement prévu entre les chocs aller et retour contre Liverpool. Les champions d’Europe 2025 avaient déjà pu bénéficier d’un tel coup de pouce contre Chelsea puisque le FC Nantes avait donné son accord pour repousser la rencontre. Seulement, les Sang et Or s’y opposeraient formellement. Malgré tout, la décision finale revient à la LFP. Et certains pensent que cette dernière donnera un avis favorable au PSG. Une accusation a alors été lancée sur La Chaîne L’Equipe.