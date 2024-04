PSG : «Aucune surprise» pour Mbappé, il prend cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Remplacé peu après l'heure de jeu, Kylian Mbappé n'a pas manqué de se faire remarquer après le Classique remporté par le PSG contre l'OM (2-0). Avec une publication sur Instagram sur laquelle il se met en scène, seul et sans légende à sa photo, l'attaquant français a suscité le doute. Un comportement qui exaspère Nabil Djellit.

Au terme d'un match riche en rebondissements et décisions discutables, le PSG s'est imposé à Marseille grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos. Kylian Mbappé quant à lui a été remplacé peu après l'heure de jeu. Mais c'est encore une fois lui qui a le plus fait parler après le match.

L'OM annonce du lourd après le PSG https://t.co/UlnPjzl8DR pic.twitter.com/ighppV1sPc — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

La publication de Mbappé fait parler

Et pour cause, Kylian Mbappé a posté une publication plus qu'énigmatique. Le crack de Bondy posait effectivement seul sur la pelouse du Vélodrome, sous la pluie et le brassard de capitaine dans la main avant sa sortie. Le tout sans légende à cette photo alors que le PSG venait de battre l’OM.

«Mbappe ce qui l’intéresse, c’est Mbappe»