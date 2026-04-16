PSG : Après des mois sans réponse, Ousmane Dembélé a bien choisi son moment pour lâcher une exclusivité !

Ousmane Dembélé a prouvé une fois de plus à quel point il est un joueur phare du PSG. Buteur à deux reprises face à Liverpool mercredi soir, le Ballon d'or 2025 a été d'une aide précieuse pour la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale. Thierry Henry, curieux, lui a posé la question à laquelle beaucoup de fans de l'attaquant ont dû penser.
Le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé vivait l'un des plus beaux moments de sa carrière. Au Théâtre du Châtelet, plus de trois mois après s'être assis sur le toit de l'Europe en remportant la première Ligue des champions de l'histoire du PSG, le numéro 10 parisien soulevait le Ballon d'or. Mardi soir, alors que Paris était acculé en seconde période à Anfield, Dembélé a délivré les siens en signant un doublé.
«Il est capable de le remporter plusieurs fois»
En zone mixte après la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a reconnu qu'Ousmane Dembélé était taillé pour rafler plusieurs Ballons d'or à l'avenir. « On n’a rien à ajouter sur Dembélé, on l’a encore vu ce soir, c’est un joueur exceptionnel. C’est pourquoi il est le vainqueur du Ballon d’Or. Il est capable de le remporter plusieurs fois. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe ».
«Il est devant la télé»
Mais où est entreposé le Saint-Graal ? C'est la question qui taraudait Thierry Henry lors de la présence d'Ousmane Dembélé en duplex pour l'émission de CBS Sports mardi soir. « Ousmane, tu l'as mis où le Ballon d'or ? ». Le consultant de la chaîne étrangère a eu sa réponse. Alors que l'emplacement du Ballon d'or était resté secret jusque-là, Dembélé n'a pas fait de langue de bois avec son compatriote. « Il est devant la télé. Comme quand tu étais petit, tu vois les trophées à la maison que papa maman ont posé à côté de la télé, il est juste là ». Pour finir, Ousmane Dembélé a pris rendez-vous avec les consultants de l'émission pour les tours restants. « Merci beaucoup, continuez, l'émission est magnifique et j'espère qu'on va se voir en demi-finales et pourquoi pas en finale »