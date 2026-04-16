PSG : Après des mois sans réponse, Ousmane Dembélé a bien choisi son moment pour lâcher une exclusivité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a prouvé une fois de plus à quel point il est un joueur phare du PSG. Buteur à deux reprises face à Liverpool mercredi soir, le Ballon d'or 2025 a été d'une aide précieuse pour la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale. Thierry Henry, curieux, lui a posé la question à laquelle beaucoup de fans de l'attaquant ont dû penser.

Le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé vivait l'un des plus beaux moments de sa carrière. Au Théâtre du Châtelet, plus de trois mois après s'être assis sur le toit de l'Europe en remportant la première Ligue des champions de l'histoire du PSG, le numéro 10 parisien soulevait le Ballon d'or. Mardi soir, alors que Paris était acculé en seconde période à Anfield, Dembélé a délivré les siens en signant un doublé.

Fresh off of his brace against Liverpool, Ousmane Dembélé joins the UCL crew to discuss PSG's title defense 😮‍💨👇 pic.twitter.com/yd1PsGssNg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

«Il est capable de le remporter plusieurs fois» En zone mixte après la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a reconnu qu'Ousmane Dembélé était taillé pour rafler plusieurs Ballons d'or à l'avenir. « On n’a rien à ajouter sur Dembélé, on l’a encore vu ce soir, c’est un joueur exceptionnel. C’est pourquoi il est le vainqueur du Ballon d’Or. Il est capable de le remporter plusieurs fois. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe ».