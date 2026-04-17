«Profitez bien…», les supporters du PSG reçoivent un avertissement pour l’avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a validé mardi soir son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et les supporters parisiens peuvent donc logiquement se prendre à rêver d'un second sacre européen consécutif. Mais un journaliste tient néanmoins à leur rappeler de bien profiter de cette domination, qui ne sera malheureusement pas éternelle...

Et si la Ligue des Champions restait une saison de plus à Paris ? Après son premier sacre historique de la saison passée avec un remarquable carton en finale contre l'Inter Milan (5-0), le PSG a validé mardi soir son ticket pour le dernier carré de la compétition en éliminant Liverpool, et se prend donc à rêver d'une deuxième victoire consécutive dans le plus prestigieuse des compétitions européennes. L'euphorie est à son comble chez les supporters du PSG, tant la domination du moment semble ancrée comme l'a analysé le journaliste du Parisien, Laurent Perrin.

Mercato - PSG : Une vengeance à 50M€ se prépare au FC Barcelone ? https://t.co/pP972dnkZX — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« L'ère la plus stable mais aussi la plus prolifique » « C'est non seulement l'ère la plus stable mais aussi la plus prolifique, et l'un va rarement sans l'autre. L'axe Al-Khelaïfi, Campos, Enrique fonctionne parfaitement, la ligne directrice est clairement tracée et tout le monde travaille dans la même direction, ce qui est très rassurant pour les joueurs. C'est pour cela que le PSG fait tout pour garder Luis Enrique le plus longtemps possible. Car le jour où ce trio se désintègre, cela aura forcément des conséquences sportives », a expliqué Laurent Perrin dans un chat avec les internautes du Parisien. Mais il tient malgré tout à avertir les supporters du PSG pour l'avenir...