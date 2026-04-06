«On ne voyait jamais ça avant» : Ces deux joueurs du PSG qui l’ont fait halluciner

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG détient actuellement un effectif extraordinaire. A la fois équilibrée et dotée d’individualités exceptionnelles, l’équipe de Luis Enrique est armée pour les très grands rendez-vous. Cependant, pour une ancienne gloire du club parisien, deux joueurs complémentaires font véritablement la différence, et l’impressionnent au quotidien. Explications.

Luis Enrique l’a répété à plusieurs reprises, le coach espagnol dispose d’un effectif formidable au PSG. Le club parisien dispose de joueurs de grand talent, et surtout dotés d’un esprit combatif et collectif. Auprès de l’Equipe, l’ancienne gloire du club de la capitale Maxwell s’est quant à lui exprimé sur les deux latéraux Parisiens : Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

💪💪 𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 🇵🇹 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗟𝗔𝗧𝗘́𝗥𝗔𝗟 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗦𝗘𝗟𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗫𝗪𝗘𝗟𝗟 🇧🇷 ! 🤩❤️💙



Pour le Brésilien, 𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗶𝘀 𝗮 𝗿𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́ 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 en alliant 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/pCm3h328cZ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 5, 2026

« Aujourd'hui, le latéral peut aller à l'intérieur, participer à la construction » « Pour une équipe comme le PSG, avec des ambitions en termes de construction, de possession, de création, il faut comprendre ta position sur le terrain, savoir où te placer sur les transitions offensives. Avant, on avait un travail plus "simple". On devait être agressif, efficace défensivement, si on débordait c'était pour permettre à l'ailier de se recentrer. Aujourd'hui, le latéral peut aller à l'intérieur, participer à la construction, disputer les seconds ballons, libérer le couloir pour l'ailier sans s'occuper de cette zone. Cette lecture du jeu est la chose la plus différente comparée à avant. Il faut assimiler plein d'informations. Sans négliger la base car le jeu va de plus en plus vite. Il y a beaucoup d'ailiers, moins d'attaquants axiaux, les latéraux sont de plus en plus exposés sur des phases de un-contre-un et il faut être solide quand même ! », a ainsi confié l’ancien arrière gauche brésilien, fasciné par le Marocain et le Portugais.