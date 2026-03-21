«Moi, je voulais rester» : Poussé vers la sortie par le PSG, il raconte son départ

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur formé au PSG, Pierre Ducrocq a commencé sa carrière au niveau professionnel dans le club de la capitale en 1994. Il y restera jusqu'en 2002 mais son aventure parisienne sera très mouvementée. Il y a quelques années, il s'est confié sur la fin de sa collaboration avec le PSG pour Virage et tout ne s'est pas passé exactement comme prévu.

Ancien milieu de terrain défensif qui a aussi beaucoup joué arrière droit, Pierre Ducrocq a fait ses débuts professionnels au PSG et espérait sans doute une meilleure carrière. L'ancien joueur, qui a rangé les crampons en 2011, estime qu'il n'a pas forcément fait les bons choix et que son aventure avec le PSG aurait pu se terminer différemment. Il est revenu sur les conditions de son départ du club de la capitale.

Il refuse d’aider le PSG, «mais ça va pas ou quoi ?» https://t.co/ayA3KZnp4o — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Ça n’a jamais été une volonté de ma part » Joueur du PSG de 1994 à 2002, Pierre Ducrocq a passé un an en prêt à Derby County en Angleterre lors de la saison 2001-2002 sans revenir à Paris finalement. S'il ne regrette pas ce choix, il racontait en 2019 ne pas avoir été bien conseillé. « Derby County ? Ça n’a jamais été une volonté de ma part. Tout comme mon départ du PSG d’ailleurs. C’est parce qu’on m’avait conseillé de le faire. Avec le recul et l’expérience, ce prêt à Derby je ne le regrette pas. C’était riche sportivement et humainement car j’étais jeune et je découvrais l’Angleterre. Et puis tu te retrouves à jouer contre Manchester United, des clubs de malade, que tu ne voyais jouer que dans l’Equipe du Dimanche » dévoile-t-il donc pour Virage en 2019.