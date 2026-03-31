Mbappé retrouve son pote du PSG : La vidéo qui affole les réseaux sociaux !

Arrivé en 2017, Kylian Mbappé a marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain, avec des nombreux trophées. Mais la fin de l’histoire a quelque peu terni son image, surtout que le club parisien a enfin remporté sa première Ligue des Champions sans lui. Et les dernières images qui tournent sur les réseaux sociaux pourraient bien venir jeter de l’huile sur le feu.
Star incontesté du football, Kylian Mbappé traverse une période un peu délicate de sa carrière. Il pensait rencontrer le succès au Real Madrid, mais pour le moment le bilan est mitigé, même si ses statistiques individuelles sont incroyables. Et pendant ce temps-là, son ancien club du PSG vit un moment incroyable depuis un an, avec d’ailleurs un possible doublé en Ligue des Champions.
La bromance entre Mbappé et Hakimi
Une situation assez étrange, surtout quand on sait que Paris et Mbappé se sont quittés en très mauvais termes. L’attaquant français a tout de même laissé quelques bons souvenirs ainsi que quelques bons amis au PSG, avec notamment Achraf Hakimi. Les deux semblent être inséparables, puisqu’ils passent même leurs vacances ensemble et la distance ne semble pas les empêcher de se voir. Il se sont d’ailleurs une nouvelle fois croisés...
A nouveaux ensemble dans le podcast de Tchouameni
Kylian Mbappé va en effet être l’un des invités du prochain épisode du podcast The Bridge, diffusé sur plusieurs supports et présenté par son coéquipier en équipe de France et au Real Madrid Aurélien Tchouameni et Sandy Heribert. On peut notamment l’entendre dire : « Si mon père regardait mes contrats, j’aurais touché des vieux salaires ! (rire) Il n’a jamais regardé mes contrats, il s’en fout. Mon père s’en fout ! ». A ses côtés Achraf Hakimi, qui dans l’aperçu publiée sur les réseaux sociaux ce lundi semble surtout parler de son poste de latéral droit sur le terrain.