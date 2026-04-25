«Luis Enrique nous enfume» : Emmanuel Petit charge l’entraîneur du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais en conférence de presse, Luis Enrique aime parfois critiquer certaines questions posées par les journalistes. Ce vendredi, le coach du PSG n’a pas trop apprécié une question autour de Lucas Chevalier et l’a fait savoir. Selon le champion du monde 1998 Emmanuel Petit, l’entraîneur espagnol n’a pas été honnête dans sa réponse. Explications.

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier a connu des débuts difficiles à Paris. Au point où désormais, le numéro 30 a été relégué au rôle de gardien numéro 2 au sein de la formation de Luis Enrique. Remplaçant de Matvey Safonov, le portier formé au LOSC va-t-il retrouver un semblant de temps de jeu sur cette fin de saison ? Interrogé à ce sujet ce vendredi, Luis Enrique n’a pas manqué de faire savoir son mécontentement suite à ce questionnement.

📣 Luis Enrique soûlé des questions à répétions :



Il critique également les journalistes sur Chevalier :



"Le football c'est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l'ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand… pic.twitter.com/dUXYHGhItb — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 24, 2026

Luis Enrique répond cash sur Chevalier « Le football, c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau », a répondu l’entraîneur du PSG de manière assez cash. Si Luis Enrique, depuis son arrivé sur le banc du club de la capitale il y a trois ans, s’est toujours employé à défendre publiquement ses joueurs en difficulté, Emmanuel Petit lui, a dénoncé la « stratégie » de communication employée par ce dernier.