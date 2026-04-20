«Luis Enrique est frustré» au PSG... à cause de l'équipe ?

Pierrick Levallet

Ce dimanche soir, le PSG a laissé échapper de précieux points dans la course au titre. Le club de la capitale s’est incliné à domicile contre l’OL (1-2). Luis Enrique est alors apparu agacé en conférence de presse après la rencontre. Le technicien espagnol serait en effet frustré chez les Rouge-et-Bleu à cause de son effectif.

L’écart entre le PSG et le RC Lens se réduit dans la course au titre. Le club de la capitale s’est fait surprendre par l’OL ce dimanche soir et s’est ainsi incliné (1-2). Les Sang et Or reviennent donc à une longueur des Rouge-et-Bleu, en attendant le match entre les champions d’Europe 2025 et le FC Nantes ce mercredi. Luis Enrique est apparu agacé en conférence de presse après la partie. Et sur La Chaîne L’Equipe, on pense que la source de la frustration du technicien espagnol résiderait dans la composition de son effectif.

Départ du PSG : C'est terminé pour Gonçalo Ramos... à cause de Luis Enrique ? https://t.co/5s3DykY43p — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«Il n’a pas la marge pour faire ces choix-là» « Je comprends son agacement. La vraie question sous-jacente depuis le début de saison, et c’est ça qui l’agace, c’est qu’il se rend compte qu’il n’a pas la marge pour faire ces choix-là. Le PSG doit faire tourner, ce n’est pas la question, report ou pas. Tu dois faire tourner, tu dois faire souffler les mecs. Le problème quand tu es Luis Enrique, c’est que tu te rends compte que quand tu fais tourner, qu’il met Beraldo et Mayulu... Ces choix-là, il est obligé de les faire » a d’abord expliqué Félix Rouah dans L’Equipe du Soir.