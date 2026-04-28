Luis Enrique annonce «un très bel avenir» pour un joueur du PSG, et c’est une surprise !

Présent en conférence de presse après la victoire contre Angers (3-0), Luis Enrique s’est évidemment réjoui de la prestation de Lucas Beraldo, qui brille depuis qu’il a été repositionné en sentinelle devant la défense. Un rôle dans lequel l’entraîneur du PSG lui voit un grand avenir.
Et s’il s’agissait d’un nouveau coup de génie de Luis Enrique ? La question se pose tant Lucas Beraldo brille depuis qu’il a été placé au milieu de terrain dans un rôle de sentinelle devant la défense. A Angers, lors de la belle victoire du PSG (3-0), le défenseur central de formation a de nouveau prouvé qu’il pouvait avoir un bel avenir à ce poste comme l’affirme Luis Enrique.
Luis Enrique valide son choix avec Beraldo
« Oui, bien sûr. Pour moi, c’est l’homme du match (Man of the match dans le texte) sans aucun doute. Il a tout bien fait. Je pense que c'est une belle nouvelle pour nous, savoir qu'il a la capacité de jouer là [à ce poste], à très haut niveau. C'est très difficile d’avoir un joueur qui joue plus en une ou deux touches et qui améliore chaque action. C'est très difficile d’avoir ça. Je pense qu'il a un très bel avenir à cette position et après, il a la capacité de jouer dans différentes positions. Je suis très content. Il le mérite parce qu'il a montré, même en n’ayant pas la possibilité de jouer, qu’il gardait toujours la volonté de s’améliorer. Et on peut voir à la manière dont il s'entraîne qu’il peut jouer ce type de matchs tout le temps, avec un très bon niveau. Je suis spécialement heureux de ce que j'ai vu de Beraldo », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.
«Il a un très bel avenir à cette position»
« Normalement, je ne suis pas content de mettre un (défenseur) central dans cette position. Normalement, nous faisons différemment. Nous mettons normalement un joueur plus offensif comme Vitinha au milieu du terrain. Nous l’avons toujours fait tout au long de ma carrière d’entraîneur. Mais Berardo est un (défenseur) central différent, brésilien, avec beaucoup de qualités. Je pense que sa capacité à jouer à une ou deux touches rend difficile le pressing contre ce type de joueur. Il a toujours cette capacité à bonifier l'action. Et on est très content que ce soit ainsi. On a pensé lors d’un match, je ne me rappelle duquel mais il y a quatre matchs, à la possibilité de le faire jouer parce que Vitinha n'était pas là », ajoute Luis Enrique.