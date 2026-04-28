Luis Enrique annonce «un très bel avenir» pour un joueur du PSG, et c’est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire contre Angers (3-0), Luis Enrique s’est évidemment réjoui de la prestation de Lucas Beraldo, qui brille depuis qu’il a été repositionné en sentinelle devant la défense. Un rôle dans lequel l’entraîneur du PSG lui voit un grand avenir.

Et s’il s’agissait d’un nouveau coup de génie de Luis Enrique ? La question se pose tant Lucas Beraldo brille depuis qu’il a été placé au milieu de terrain dans un rôle de sentinelle devant la défense. A Angers, lors de la belle victoire du PSG (3-0), le défenseur central de formation a de nouveau prouvé qu’il pouvait avoir un bel avenir à ce poste comme l’affirme Luis Enrique.

Lucas Beraldo vs Angers SCO



1 gol

1 assistência

3 grandes chances criadas

6 chances criadas



Jogando de volante no PSG.



Luís Henrique na entrevista pós jogo.



"Beraldo é mais um Busquests do que um Vitinha, ele vai jogar muito na posição de volante" pic.twitter.com/Hlhw0qwQbZ — Ryan (@ryanspfc7) April 26, 2026

Luis Enrique valide son choix avec Beraldo « Oui, bien sûr. Pour moi, c’est l’homme du match (Man of the match dans le texte) sans aucun doute. Il a tout bien fait. Je pense que c'est une belle nouvelle pour nous, savoir qu'il a la capacité de jouer là [à ce poste], à très haut niveau. C'est très difficile d’avoir un joueur qui joue plus en une ou deux touches et qui améliore chaque action. C'est très difficile d’avoir ça. Je pense qu'il a un très bel avenir à cette position et après, il a la capacité de jouer dans différentes positions. Je suis très content. Il le mérite parce qu'il a montré, même en n’ayant pas la possibilité de jouer, qu’il gardait toujours la volonté de s’améliorer. Et on peut voir à la manière dont il s'entraîne qu’il peut jouer ce type de matchs tout le temps, avec un très bon niveau. Je suis spécialement heureux de ce que j'ai vu de Beraldo », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.