Loin du PSG, Gianluigi Donnarumma rappelle de mauvais souvenirs à Laure Boulleau

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de tourner la page Gianluigi Donnarumma l'été dernier alors que le portier italien avait tenu un rôle phare dans le sacre parisien en Ligue des champions. Luis Enrique cherchait un gardien avec d'autres caractéristiques et notamment au niveau du jeu au pied qui a fait défaut à Donnarumma par le passé à Paris et ce dimanche contre Arsenal avec Manchester City (2-1). De quoi convaincre Laure Boulleau d'une chose qu'elle a partagé sur le plateau du Canal Football Club.

Intertitre 1 Gianluigi Donnarumma a eu chaud ce dimanche lors de la visite d'Arsenal à l'Etihad Stadium. Dès la foulée de l'ouverture du score de Rayan Cherki grâce à un numéro de soliste dans la surface de réparation des Gunners, le gardien italien a permis aux visiteurs de revenir à égalité après une mauvaise appréciation de l'espace permettant à Kai Havertz de contrer sa passe directement dans son propre but.

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Les Cityzens comptent 3 points de retard sur les Gunners mais avec un match en moins... 🥵#MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/0L3beokDcr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 19, 2026

«Ca remontre les côtés de Donnarumma qu'on a connu aussi» Une erreur qui a fait ressurgir de vieux démons aux supporters du PSG. En mars 2022, dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1), Gianluigi Donnarumma avait été pressé et bousculé par Karim Benzema, engendrant le but madrilène et la première réalisation du triplé de celui qui allait être sacré Ballon d'or quelques mois plus tard. Ancienne joueuse du PSG reconvertie consultante sur Canal+, Laure Boulleau a réagi à cette boulette de Donnarumma contre Arsenal qui n'a toutefois pas entravé la victoire des siens (2-1). « Ca remontre les côtés de Donnarumma qu'on a connu aussi ».