PSG : Safonov brille sur penalty, le Russe dévoile sa botte secrète !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela fait désormais plusieurs mois que Luis Enrique a décidé de confier le rôle de gardien numéro un du PSG à Matvey Safonov. L’international Russe réalise de belles performances dans les cages parisiennes, et se distingue notamment sur penalty. Le portier de 27 ans a d’ailleurs révélé sa botte secrète dans ce domaine.

Cette saison, le PSG a connu un gros changement au niveau de ses gardiens. Après le départ de Gianluigi Donnarumma, le club parisien a décidé de miser sur l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais après des premiers mois de compétition peu convaincants, le Français a été relégué dans la hiérarchie à Paris, remplacer directement par le Russe Matvey Safonov. Ce dernier fait bonne impression dans les buts du champion d’Europe, brillant particulièrement sur les séances de penaltys.

🚨 Luis Enrique sur Matvey Safonov 🇷🇺 :



🗣️ : « Il a su s’imposer dans l’équipe, les choses changent très vite dans le football et il a saisi l’opportunité en donnant son maximum lors des matchs. »



(PSG TV) pic.twitter.com/m2TjT7xuLH — Mookie Média (@MookieMedia) April 18, 2026

« Je lui fais croire que je vais plonger à droite, et au dernier moment, je plonge à gauche » Interrogé par Ligue 1+ à ce sujet, Matvey Safonov a révélé les coulisses de sa technique sur les tirs aux buts. « J'essaie d'influencer le tireur, de le forcer à choisir un côté. Je lui fais croire que je vais plonger à droite, et au dernier moment, je plonge à gauche. Ce sont des nuances subtiles, tout se passe en une fraction de seconde », a ainsi confié le numéro 39 du PSG, qui n’est pas prêt de retrouver le banc au vu de ses récentes performances.