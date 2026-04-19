PSG : Safonov brille sur penalty, le Russe dévoile sa botte secrète !

Cela fait désormais plusieurs mois que Luis Enrique a décidé de confier le rôle de gardien numéro un du PSG à Matvey Safonov. L’international Russe réalise de belles performances dans les cages parisiennes, et se distingue notamment sur penalty. Le portier de 27 ans a d’ailleurs révélé sa botte secrète dans ce domaine.
Cette saison, le PSG a connu un gros changement au niveau de ses gardiens. Après le départ de Gianluigi Donnarumma, le club parisien a décidé de miser sur l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais après des premiers mois de compétition peu convaincants, le Français a été relégué dans la hiérarchie à Paris, remplacer directement par le Russe Matvey Safonov. Ce dernier fait bonne impression dans les buts du champion d’Europe, brillant particulièrement sur les séances de penaltys.
« Je lui fais croire que je vais plonger à droite, et au dernier moment, je plonge à gauche »
Interrogé par Ligue 1+ à ce sujet, Matvey Safonov a révélé les coulisses de sa technique sur les tirs aux buts. « J'essaie d'influencer le tireur, de le forcer à choisir un côté. Je lui fais croire que je vais plonger à droite, et au dernier moment, je plonge à gauche. Ce sont des nuances subtiles, tout se passe en une fraction de seconde », a ainsi confié le numéro 39 du PSG, qui n’est pas prêt de retrouver le banc au vu de ses récentes performances.
« Il s’est entraîné à haut niveau »
Luis Enrique est d’ailleurs très fier des prestations proposées par son nouveau gardien numéro un. « L’année dernière, il avait joué davantage que ce que l’on pouvait imaginer compte tenu de la présence de Donnarumma. Cette saison, il a démarré remplaçant mais les choses changent très vite dans le foot. Il s’est entraîné à haut niveau, et quand l’opportunité s’est présentée, il a montré sa capacité à donner le maximum. On est content de lui, de nos trois gardiens. Ton état d’esprit quand tu ne joues pas est encore plus important que lorsque tu joues », a ainsi indiqué le coach espagnol en conférence de presse ce samedi.