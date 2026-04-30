Le Sergio Busquets du PSG trouvé par Luis Enrique : Un coup de froid lâché sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à Angers, Lucas Beraldo a fait forte impression… comme milieu de terrain. D’habitude défenseur central, le Brésilien se présente comme une option crédible en tant que sentinelle. A tel point de Luis Enrique a comparé son joueur… à Sergio Busquets. Un parallèle qui n’est pas passé inaperçu, mais voilà qu’avec Beraldo, on serait encore loin de Busquets comme l’a expliqué Benoit Trémoulinas.

Luis Enrique a semble-t-il fait une belle trouvaille au PSG. En effet, en repositionnant Lucas Beraldo comme sentinelle, l’entraineur du club de la capitale arrive à tirer le meilleur du Brésilien, lui qui avait du mal en défense. Face à Angers, Beraldo a brillé au milieu de terrain. De quoi d’ailleurs faire dire à Luis Enrique après la rencontre : « Il a fait ses preuves et pour nous c'est plus un Sergio Busquets qu'un Vitinha. C'est un style différent mais je peux dire qu'il va jouer avec nous beaucoup de matchs là ».

«C’est trop» : Daniel Riolo hallucine après PSG - Bayern ! https://t.co/H2aV9pdt8P — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« C’est peut-être un petit coup de com de Luis Enrique » Quelle comparaison prestigieuse pour Lucas Beraldo d’être annoncé comme un Sergio Busquets, qui lui a rayonné au milieu de terrain avec le FC Barcelone et l’Espagne. Mais voilà que sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas a souhaité calmer un peu l’engouement autour de ce parallèle avec le joueur du PSG, expliquant : « Le problème quand il court c’est qu’il a toute sa famille derrière. C’est compliqué de défendre. Alors qu’effectivement, quand il joue en numéro 6, il a le jeu devant lui. C’est quelqu’un qui est très bon techniquement, il a un bon pied. Un joueur comme lui avec le jeu devant lui, ça passe. Après, le problème c’est que les stats parlent pour elles, il a été bon contre Toulouse, contre Nantes, contre Angers. Quand il a joué contre Lyon où il y a un peu plus de pressing, d’agressivité, ça a été compliqué. Busquets, lorsque vous lui envoyez deux ou trois chiens fous autour de lui, c’est râteau. Mais il faut le dire qu’il a été très bon. Par contre, je pense que c’est peut-être un petit coup de com de Luis Enrique. Il a besoin de ces joueurs pour jouer contre Toulouse, Angers ».