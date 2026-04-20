Le PSG est «inquiet», Pierre Ménès balance sur la blessure de Vitinha

Pierrick Levallet

Vitinha a suscité une vive inquiétude ce dimanche contre l’OL. Le milieu de terrain du PSG a cédé sa place peu avant la mi-temps à cause d’une douleur à la cheville. Pierre Ménès s’est alors livré sur le sujet, estimant que la blessure de l’international portugais n’était peut-être pas si grave à quelques jours d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le match contre l’OL ne s’est pas déroulé comme prévu pour le PSG. Le club de la capitale s’est incliné à domicile (1-2). Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Enrique a perdu Vitinha. L’international portugais est sorti sur blessure peu avant la mi-temps en raison d’une douleur à la cheville. Et cela n’a pas manqué de susciter une vive inquiétude dans les rangs parisiens comme révélé par le journaliste Julien Froment. Pierre Ménès estime toutefois que ce ne serait rien de bien dramatique.

Inquiétude autour de Vitinha. Il s'est fait mal au niveau de la cheville droite, sur un appuis au sol après le contact avec Endrick, qui mène au deuxième but lyonnais. "Viti" va passer une IRM pour savoir si sa blessure est grave ou non. #PSGOL @franceinfo — Julien Froment (@JulienFroment) April 19, 2026

«Vitinha s’est un peu tordu la cheville» « L’OL a très bien su jouer son jeu défensivement et contrer les Parisiens, qui manquaient d’inspiration au milieu. Alors en plus, Vitinha s’est un peu tordu la cheville et est sorti. Je pense que ce n’est pas hyper grave. Mais ça se surveille comme ça » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.