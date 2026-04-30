Le PSG annonce avoir recruté «le meilleur joueur du monde»... pour 0€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG n’a pas uniquement recruté Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. En effet, le club de la capitale a également enregistré la signature du jeune gardien italien Renato Marin. Jusque-là troisième gardien du club parisien, le portier de 19 ans est considéré comme l’un des meilleurs du monde pour son âge en interne. Explications.

Le PSG va devoir terminer sa saison sans Lucas Chevalier. Relégué dans la hiérarchie des gardiens à Paris, le Français s’est blessé à l’entraînement ce mercredi et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Si Matvey Safonov va donc rester numéro un jusqu’à nouvel ordre, Renato Marin lui, va être propulsé au rang de numéro 2. Une surprise pour le jeune Italien, arrivé l’été dernier à Paris. Cette saison, le gardien formé du côté de l’AS Rome a eu l’occasion de s’illustrer en Coupe de France avec une première apparition pour le PSG face à Fontenay-le-Comte (4-0).

« On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge » Si depuis, Renato Marin n’a pas rejoué, le numéro 89 est très apprécié en interne. Auprès de l’Equipe, une source interne au sein du PSG a affirmé que le club francilien avait réalisé un très gros coup en le recrutant libre l’été dernier. « C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre... », a ainsi confié cette source anonyme.