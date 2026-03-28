Le PSG a déjà trouvé le «nouveau Van Dijk»… et pour beaucoup moins cher que le vrai !

Dans l'histoire récente du football, Virgil Van Dijk s'impose clairement comme une référence à son poste notamment depuis qu'il a signé à Liverpool qui avait déboursé près de 90M€ pour le recruter. Mais le PSG a peut-être trouvé son successeur, pour beaucoup moins cher.
Durant l'été 2024, le PSG avait décidé de miser 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Un joueur méconnu à cette époque mais qui s'est imposé comme un joueur majeur à Paris et l'une des références mondiales à son poste. Sebastián Beccacece, le sélectionneur de l'Equateur, compare même son joueur à Virgil Van Dijk, qui avait coûté deux fois plus cher à Liverpool.
Pacho le nouveau Van Dijk ?
« Des équipes comme Arsenal FC ont porté cet aspect à un niveau très élevé. Nous devons encore progresser là-dessus. J’en ai parlé avec Pacho, il peut marquer des buts, et il vient justement d’en inscrire deux avec le PSG. Nous travaillons autant les exécutions que les déplacements. Pour moi, il est le nouveau Van Dijk, car il est le défenseur central du présent et du futur. Les coups de pied arrêtés vont être importants. En Europe, ils sont très utilisés et en Coupe du monde, on peut en tirer profit. Lors de la Copa América, nous avons encaissé des buts de cette manière, comme contre l’Argentine, et nous voulons éviter cela. Garder notre cage inviolée est essentiel, tout comme apporter un plus offensivement », lâche-t-il en conférence de presse.
Une comparaison qui n'est pas inédite
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce genre de comparaison est faite. En 2024, avant sa signature au PSG, Joachim Vercaigne, le responsable du recrutement du Royal Antwerp, son premier club en Europe, comparait déjà Willian Pacho à Virgil Van Dijk. « C’est un super mec et c’est bien que les gens le sachent, précise d’emblée. Après ces premiers mois, par rapport à ce qu’on avait vu de son adaptation, on lui a dit qu’il serait titulaire avec Toby Alderweireld. Il pouvait s’améliorer dans la construction mais il n’a jamais fait d’erreurs. Sa qualité principale, c’est qu’il s’adapte et apprend vite. Chez nous, il a été capable de faire ce que demande le coach rapidement. Et en plus il a un très bon physique, il a enchaîné les matchs et n’en a quasiment jamais manqué. Au duel, il a des qualités similaires à celle de Virgil van Dijk ou de Presnel Kimpembe à son prime. Quand il faut attendre ou avancer pour défendre, il fait les bons choix. C’est un défenseur stable, qui reste debout et qui est difficile à éliminer », confiait-il auprès du Parisien.