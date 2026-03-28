Le PSG a déjà trouvé le «nouveau Van Dijk»… et pour beaucoup moins cher que le vrai !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'histoire récente du football, Virgil Van Dijk s'impose clairement comme une référence à son poste notamment depuis qu'il a signé à Liverpool qui avait déboursé près de 90M€ pour le recruter. Mais le PSG a peut-être trouvé son successeur, pour beaucoup moins cher.

Durant l'été 2024, le PSG avait décidé de miser 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Un joueur méconnu à cette époque mais qui s'est imposé comme un joueur majeur à Paris et l'une des références mondiales à son poste. Sebastián Beccacece, le sélectionneur de l'Equateur, compare même son joueur à Virgil Van Dijk, qui avait coûté deux fois plus cher à Liverpool.

Sebastián Beccacece, sélectionneur de l'Equateur 🇪🇨, sur Willian Pacho : "C'EST LE NOUVEAU VAN Dijk"



"Il y a des équipes comme Arsenal FC qui ont porté sur les coups de pied arrêtés à un niveau très élevé. Nous devons encore progresser là-dessus.



J’en ai parlé avec Pacho, il… pic.twitter.com/nwlFStOUjU — ParisTeam (@Paristeamfr) March 26, 2026

Pacho le nouveau Van Dijk ? « Des équipes comme Arsenal FC ont porté cet aspect à un niveau très élevé. Nous devons encore progresser là-dessus. J’en ai parlé avec Pacho, il peut marquer des buts, et il vient justement d’en inscrire deux avec le PSG. Nous travaillons autant les exécutions que les déplacements. Pour moi, il est le nouveau Van Dijk, car il est le défenseur central du présent et du futur. Les coups de pied arrêtés vont être importants. En Europe, ils sont très utilisés et en Coupe du monde, on peut en tirer profit. Lors de la Copa América, nous avons encaissé des buts de cette manière, comme contre l’Argentine, et nous voulons éviter cela. Garder notre cage inviolée est essentiel, tout comme apporter un plus offensivement », lâche-t-il en conférence de presse.