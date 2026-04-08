La «surprise» avec un joueur du PSG qui fait parler sur La Chaîne L’Equipe !

Ce mercredi soir, le PSG reprend du service en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit Liverpool au Parc des Princes pour le match aller des quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne. Une « surprise » avec un joueur de Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler sur La Chaîne L’Equipe.
Le PSG a un rendez-vous important ce mercredi soir. Après avoir conforté sa place de leader de Ligue 1 avec sa victoire contre Toulouse (3-1), le club de la capitale reçoit Liverpool pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs réservé une bonne surprise avec un joueur de Luis Enrique. Et celle-ci n’a pas manqué de faire parler sur La Chaîne L’Equipe.
«Il faut faire extrêmement attention à sa blessure»
« C’était un peu la surprise ce matin au Campus du PSG, on attendait potentiellement Fabian Ruiz. C’est finalement Bradley Barcola qui a participé à la séance d’entraînement. La veille, il avait participé à une partie de l’entraînement. Il ne sera néanmoins pas dans le groupe avec le PSG pour affronter Liverpool au Parc des Princes » a d’abord expliqué Giovanni Castaldi dans L’Equipe de Greg. « C’est logique oui, c’est un joueur hypra important donc il faut faire extrêmement attention à sa blessure. Il a longtemps été blessé récemment aussi, donc il faut le mettre dans le groupe à l’entraînement, le mettre en confiance. Peut-être que dans quelques jours il fera des entraînements complets » a alors réagi la consultante Charlotte Lorgeré.
«Il va être pénible à jouer pour eux»
Jérôme Alonzo, lui aussi, a donné son opinion sur l’absence de Bradley Barcola dans le groupe du PSG contre Liverpool ce mercredi. « Je suis très heureux qu’il ne joue pas. Qui ne peut pas aimer Barcola en ce moment ? C’est tellement génial ce qu’il fait, il est efficace, toute la panoplie. Ça aurait été limite demain. Donc quitte à ce que ce soit limite, autant le garder huit jours où tu as donc sept jours de boulot en plus, de préparation en plus... On peut espérer que Paris fasse le job. À Liverpool s’il joue, il va être pénible à jouer pour eux. Donc effectivement, je pense que ce Paris-là sans lui peut battre Liverpool » a expliqué l’ancien gardien passé par le PSG et l’OM dans l’émission de La Chaîne L’Equipe.