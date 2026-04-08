La «surprise» avec un joueur du PSG qui fait parler sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG reprend du service en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit Liverpool au Parc des Princes pour le match aller des quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne. Une « surprise » avec un joueur de Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler sur La Chaîne L’Equipe.

Le PSG a un rendez-vous important ce mercredi soir. Après avoir conforté sa place de leader de Ligue 1 avec sa victoire contre Toulouse (3-1), le club de la capitale reçoit Liverpool pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs réservé une bonne surprise avec un joueur de Luis Enrique. Et celle-ci n’a pas manqué de faire parler sur La Chaîne L’Equipe.

«Il était tellement fou du PSG» : Un grand supporter du club débarque, son transfert vire au fiasco... https://t.co/31oifYfdhh — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Il faut faire extrêmement attention à sa blessure» « C’était un peu la surprise ce matin au Campus du PSG, on attendait potentiellement Fabian Ruiz. C’est finalement Bradley Barcola qui a participé à la séance d’entraînement. La veille, il avait participé à une partie de l’entraînement. Il ne sera néanmoins pas dans le groupe avec le PSG pour affronter Liverpool au Parc des Princes » a d’abord expliqué Giovanni Castaldi dans L’Equipe de Greg. « C’est logique oui, c’est un joueur hypra important donc il faut faire extrêmement attention à sa blessure. Il a longtemps été blessé récemment aussi, donc il faut le mettre dans le groupe à l’entraînement, le mettre en confiance. Peut-être que dans quelques jours il fera des entraînements complets » a alors réagi la consultante Charlotte Lorgeré.