«La gueule de bois» : L'annonce amusante de Luis Enrique après la victoire du PSG

Luis Enrique avait le sourire après la victoire du Paris SG contre Brest (1-0) ce dimanche soir au Parc des Princes, permettant au club d’être sacré champion « à 99,9 % » à deux journées de la fin comme l’a expliqué l’Espagnol en conférence de presse.
Quatre jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions obtenue sur la pelouse du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel en battant le Stade Brestois (1-0) au Parc des Princes. Un succès précieux puisqu’il permet aux hommes de Luis Enrique de s’assurer quasiment l’obtention du titre à deux journées de la fin.
« On a encore la gueule de bois de Munich »
D’un habituel très prudent, Luis Enrique reconnaissait d’ailleurs après la rencontre que le suspense en Ligue 1 avait pris fin : « Je crois qu’on avait besoin de ces trois points. Je pense qu’on est champions à 99,9 %. Ça nous permet de préparer les deux matchs de championnat (Lens et Paris FC) dans les meilleures conditions et arriver au mieux pour la finale de Ligue des champions du 31 mai ». Pour autant, pas d’excitation particulière dans le vestiaire. « On a encore la gueule de bois de Munich (rires). Ça a été difficile de préparer ce match, car nos têtes sont encore à Munich, a reconnu l’entraîneur du PSG. Il faut féliciter les Ultras qui ont fêté leur 10e anniversaire. On a eu les trois points, mais ce n’est pas le moment de faire des célébrations, car il reste le dernier match le plus important de la saison. »
« Il faut souligner ce qu’a fait Lens »
Luis Enrique a également eu une pensée pour le dauphin lensois, qui n’a rien lâché jusqu’à la fin du Championnat. « Il faut souligner ce qu’a fait Lens, ils ont été à un niveau incroyable cette saison, ça a été difficile pour nous. Les deux derniers championnats ont été bien plus tranquilles. On est champions, mais chaque fois que tu joues avec le maillot du PSG, tu sais ce que ça représente. Le plus important pour moi, c’est d’analyser toutes les données et les états de forme pour arriver dans les meilleures conditions contre Lens et le PFC. Mais l’objectif est le 30 mai », a-t-il conclu.