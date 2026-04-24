La grosse signature pour Vitinha, et ça ne concerne pas le PSG !

Arrivé en 2022 sur la pointe des pieds au PSG, Vitinha fait désormais partie des vedettes de l’effectif parisien. Et si le Portugais a évolué sur le terrain, c’est également le cas en dehors. Ce vendredi, une grande marque filière de l’Oréal a annoncé la signature du joueur de 26 ans en tant qu’ambassadeur.
Faisant partie des joueurs les plus importants du PSG, Vitinha voit sa carrière en dehors des terrains évoluer. Le troisième du dernier Ballon d’Or a enregistré ce vendredi 24 avril une très grande signature. En effet, Vichy Laboratoires, leader de dermocosmétique et filière du groupe l’Oréal, a annoncé la nomination du milieu de terrain parisien en tant qu’ambassadeur mondial de la marque. Une officialisation a eu lieu cet après-midi, à travers un communiqué publié par la marque sur son site internet.
Vitinha s’engage comme ambassadeur pour Vichy
« Vitinha sera la tête d'affiche des prochaines campagnes de Vichy Dercos Anti-Pelliculaire, Dercos Anti-Chute, et d'une nouvelle ligne de déodorants Vichy, reflétant l'engagement de la marque en faveur de solutions dermatologiques de haute performance. En s'associant à un athlète comme Vitinha, au sommet de son art et réputé pour sa résistance et son intelligence tactique, Vichy renforce sa conviction que la meilleure façon d'aborder la santé et la performance à long terme est d'adopter une approche holistique », indique ce dernier.
« Vitinha a été choisi à la fois pour son lien authentique avec Vichy et pour sa pertinence sur et en dehors du terrain »
« Vitinha a été choisi à la fois pour son lien authentique avec Vichy et pour sa pertinence sur et en dehors du terrain. En tant qu'athlète professionnel exposé à un entraînement intense, à la sueur et à des facteurs de stress environnementaux et mentaux, il a connu sa part de problèmes de cuir chevelu et s'est tourné vers les Laboratoires Vichy pour obtenir de l'aide. Son expérience personnelle fait de lui un défenseur convaincant de l'efficacité scientifique qui fait la renommée de Vichy », affirme la marque.