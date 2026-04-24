La grosse signature pour Vitinha, et ça ne concerne pas le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2022 sur la pointe des pieds au PSG, Vitinha fait désormais partie des vedettes de l’effectif parisien. Et si le Portugais a évolué sur le terrain, c’est également le cas en dehors. Ce vendredi, une grande marque filière de l’Oréal a annoncé la signature du joueur de 26 ans en tant qu’ambassadeur.

Faisant partie des joueurs les plus importants du PSG, Vitinha voit sa carrière en dehors des terrains évoluer. Le troisième du dernier Ballon d’Or a enregistré ce vendredi 24 avril une très grande signature. En effet, Vichy Laboratoires, leader de dermocosmétique et filière du groupe l’Oréal, a annoncé la nomination du milieu de terrain parisien en tant qu’ambassadeur mondial de la marque. Une officialisation a eu lieu cet après-midi, à travers un communiqué publié par la marque sur son site internet.

🔴🔵 Vitinha 🇵🇹 est devenu ambassadeur de la marque de cosmétique Vichy (filière L'Oreal). 👏 pic.twitter.com/Oom4delKBp — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) April 24, 2026

Vitinha s’engage comme ambassadeur pour Vichy « Vitinha sera la tête d'affiche des prochaines campagnes de Vichy Dercos Anti-Pelliculaire, Dercos Anti-Chute, et d'une nouvelle ligne de déodorants Vichy, reflétant l'engagement de la marque en faveur de solutions dermatologiques de haute performance. En s'associant à un athlète comme Vitinha, au sommet de son art et réputé pour sa résistance et son intelligence tactique, Vichy renforce sa conviction que la meilleure façon d'aborder la santé et la performance à long terme est d'adopter une approche holistique », indique ce dernier.