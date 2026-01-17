La folle «connerie» des stars du PSG !

Aujourd’hui, le PSG compte 13 titres de champion de France. Un record. Depuis l’arrivée du Qatar, le club de la capitale a multiplié les sacres nationaux, mais voilà qu’avant le rachat, Paris avait déjà réussi à remporté le titre. Ça avait été le cas en 1994. La fête avait ensuite été complètement folle comme l’a raconté Francis Llacer, ancien joueur du PSG.
Avant l’arrivée du Qatar, le PSG avait réussi à remporter deux titres de champion de France. Sacré en 1986, le club de la capitale l’avait ensuite été en 1994. Francis Llacer avait d’ailleurs été de cette deuxième épopée. Bien évidemment, après le titre, les Parisiens avaient bien fêté cela et comme l’a raconté l’ancien du PSG, ça avait quelque peu dérapé lors des célébrations.
« On en a fait des conneries »
Ancien joueur du PSG, Francis Llacer se souvient bien des célébrations du titre en 1994. C’est pour 100% PSG qu’il a raconté cela, confiant : « On en a fait des conneries. Je n’ai pas eu le temps de m’excuser. Si c’est la même personne aujourd’hui, je m’excuse. Celle qui tient le kiosque juste en face du Fouquets, je lui présente mes plus plates excuses ».
« Avec Pascal (Nouma), on est monté sur le toit du kiosque et on est passé à travers »
« Qu’est-ce que j’ai fait ? Quand on a gagné le titre de champion de France en 94, on a été le fêter au Fouquets. Avec Pascal (Nouma), on est monté sur le toit du kiosque et on est passé à travers », a-t-il ensuite révélé.