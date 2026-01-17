La folle «connerie» des stars du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG compte 13 titres de champion de France. Un record. Depuis l’arrivée du Qatar, le club de la capitale a multiplié les sacres nationaux, mais voilà qu’avant le rachat, Paris avait déjà réussi à remporté le titre. Ça avait été le cas en 1994. La fête avait ensuite été complètement folle comme l’a raconté Francis Llacer, ancien joueur du PSG.

Avant l’arrivée du Qatar, le PSG avait réussi à remporter deux titres de champion de France. Sacré en 1986, le club de la capitale l’avait ensuite été en 1994. Francis Llacer avait d’ailleurs été de cette deuxième épopée. Bien évidemment, après le titre, les Parisiens avaient bien fêté cela et comme l’a raconté l’ancien du PSG, ça avait quelque peu dérapé lors des célébrations.

« On en a fait des conneries » Ancien joueur du PSG, Francis Llacer se souvient bien des célébrations du titre en 1994. C’est pour 100% PSG qu’il a raconté cela, confiant : « On en a fait des conneries. Je n’ai pas eu le temps de m’excuser. Si c’est la même personne aujourd’hui, je m’excuse. Celle qui tient le kiosque juste en face du Fouquets, je lui présente mes plus plates excuses ».