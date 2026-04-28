«Il n’y a pas photo» : Le Bayern Munich a un gros avantage sur le PSG, Lizarazu met en garde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le Bayern Munich peut compter sur l’un des meilleurs gardiens de l’histoire en la personne de Manuel Neuer, le PSG mise de son côté sur Matvey Safonov, profitant de la méforme de Lucas Chevalier en début d’année pour s’imposer comme titulaire. Une différence importante aux yeux de Bixente Lizarazu.

Près de six mois après leur première confrontation lors de la première phase de la Ligue des champions, qui avait tourné à l’avantage des Bavarois, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouvent ce mardi soir en demi-finale. Et cette fois-ci, ce n’est pas Lucas Chevalier qui va défendre les cages mais bien Matvey Safonov, installé au poste depuis le début de l’année. Dans les colonnes de L’Equipe, Bixente Lizarazu a dressé un parallèle entre le portier du PSG, titulaire par défaut, et Manuel Neuer, que l’on ne présente plus.

Mercato : Luis Enrique déclare sa flamme à Michael Olise, le PSG doit-il préparer son transfert ? https://t.co/ewLvvrFKLT — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Il n'y a pas photo avec Matveï Safonov » « Sa carrière parle pour lui. C'est un des plus grands gardiens de l'histoire, une légende du poste, confie Lizarazu au sujet du champion du monde allemand. Il a réussi une performance fantastique en quarts de finale aller à Madrid, face au Real (2-1), montrant qu'il demeurait à un très haut niveau. La question de son âge (40 ans) se pose et il reste sur un match retour (4-3) plus inquiétant. Mais il a toujours pris des risques dans son jeu au pied, une de ses grandes forces. Il n'y a pas photo avec Matveï Safonov. »