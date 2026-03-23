«Il m'a donné envie de jouer pour Paris» : Contacté par son «idole», il a décidé de signer au PSG et ne l’a pas regretté !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire récente, le PSG a réussi à signer de très grands joueurs. Au début des années 2010, le club parisien, tout juste racheté par QSI, a dû se montrer convaincant afin de convaincre certaines stars. Quelques années plus tard, l’une d’entre elles est revenue sur les motivations l’ayant conduit à Paris.

En 2011, le PSG a totalement changé de dimension. Et pour cause, le club parisien vient d’être racheté par QSI, qui va rapidement tenter de recruter de très grands joueurs. Véritable référence au poste d’arrière gauche du côté du FC Barcelone, le Brésilien Maxwell décide de se laisser convaincre par le directeur sportif parisien Leonardo en 2012.

Le PSG a connu de bons, voire très bons, latéraux gauches ces dernières années, mais franchement MAXWELL 🇧🇷 c’était une classe au dessus. 😍🪄



Il était vraiment trop fort, comme toute l’équipe du PSG à cette période la ! pic.twitter.com/ehxyZM7EJk — Footballogue (@Footballogue) August 23, 2024

« En parlant avec Leo, j'ai mesuré l'importance du projet du PSG » « J'étais au Japon avec Barcelone, dans une chambre d'hôtel en compagnie de mon frère. J'observais de loin ce qui se passait avec le Qatar. Je voyais que certains joueurs signaient au PSG. Et il y a eu ce premier contact avec "Leo" (Leonardo, directeur sportif entre 2011 et 2013 et depuis juin 2019). Bien sûr, quand vous êtes au Barça, aucun club plus grand ne peut vous appeler. Du coup, quand vous êtes sollicité, vous regardez le projet sportif, ce que votre carrière peut y gagner. J'étais à un âge où je pouvais encore signer un bon contrat et jouer régulièrement. Et en parlant avec Leo, j'ai mesuré l'importance du projet du PSG. C'est sûr que c'est difficile de quitter Barcelone. J'ai toujours dit que, pour moi, tous les entraînements avec (Pep) Guardiola ont été comme des leçons de foot. C'est difficile alors d'imaginer quelque chose de plus grand », raconte Maxwell pour l’Equipe.