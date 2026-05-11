«Il faut faire attention» : Le PSG reçoit un avertissement avant la finale de la Ligue des Champions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sortir d’une double confrontation épique face au Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour la deuxième année consécutive en finale de la Ligue des Champions. Et si le grand public voit le club parisien être favori face à Arsenal, le coach de Brest Eric Roy lui, a affirmé que Luis Enrique et ses hommes devront se montrer méfiants vis-à-vis des « Gunners ».

Pour la deuxième année consécutive, le PSG s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Une véritable prouesse accomplie par Luis Enrique et son staff. Cette fois-ci, c’est Arsenal, que Paris avait éliminé en demies-finale la saison passée qu’il faudra vaincre pour le club de la capitale. Pour beaucoup, le PSG est considéré comme grand favori de ce choc de C1 qui se disputera le 30 mai prochain à Budapest. Cependant, ce n’est pas l’avis d’Eric Roy, l’entraîneur de Brest.

« Le PSG favori, ça peut s’entendre pour le grand public mais je ne le vois pas comme ça » « Sur une finale, il faut toujours faire attention. Le PSG favori, ça peut s’entendre pour le grand public mais je ne le vois pas comme ça. Arsenal est une équipe très différente du PSG, avec un socle défensif très costaud, des latéraux qui sont plus des défenseurs centraux. La philosophie est différente. Et sur un match, ça nivelle les valeurs », a ainsi confié Eric Roy, qui a apprécié le match de son équipe, malgré une courte défaite au Parc des Princes (1-0) ce dimanche soir.