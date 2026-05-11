«Il faut faire attention» : Le PSG reçoit un avertissement avant la finale de la Ligue des Champions !

Au sortir d’une double confrontation épique face au Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour la deuxième année consécutive en finale de la Ligue des Champions. Et si le grand public voit le club parisien être favori face à Arsenal, le coach de Brest Eric Roy lui, a affirmé que Luis Enrique et ses hommes devront se montrer méfiants vis-à-vis des « Gunners ».
Pour la deuxième année consécutive, le PSG s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Une véritable prouesse accomplie par Luis Enrique et son staff. Cette fois-ci, c’est Arsenal, que Paris avait éliminé en demies-finale la saison passée qu’il faudra vaincre pour le club de la capitale. Pour beaucoup, le PSG est considéré comme grand favori de ce choc de C1 qui se disputera le 30 mai prochain à Budapest. Cependant, ce n’est pas l’avis d’Eric Roy, l’entraîneur de Brest.
« Le PSG favori, ça peut s’entendre pour le grand public mais je ne le vois pas comme ça »
« Sur une finale, il faut toujours faire attention. Le PSG favori, ça peut s’entendre pour le grand public mais je ne le vois pas comme ça. Arsenal est une équipe très différente du PSG, avec un socle défensif très costaud, des latéraux qui sont plus des défenseurs centraux. La philosophie est différente. Et sur un match, ça nivelle les valeurs », a ainsi confié Eric Roy, qui a apprécié le match de son équipe, malgré une courte défaite au Parc des Princes (1-0) ce dimanche soir.
« On est supporters du PSG en tant que Français »
« On est supporters du PSG en tant que Français, on aime aussi cette équipe parce qu’elle joue bien, que les joueurs ont une bonne mentalité et parce que leur entraîneur apporte beaucoup au foot français », a également indiqué l’entraîneur du Stade Brestois, beau joueur, et qui n’a pas hésité à apporter son soutien au PSG pour cette troisième finale de Ligue des Champions dans l’histoire du club parisien.