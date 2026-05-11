FC Barcelone - Real Madrid : La réaction amusante de Luis Enrique après le Clasico !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le PSG a dû attendre un but de Désiré Doué à la 82ème minute pour s'offrir la victoire face au Stade Brestois, quasiment synonyme de titre de champion de France. Forcément concentré sur la rencontre, Luis Enrique n'a pas caché son intérêt pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ayant lieu au même moment. L'entraîneur espagnol était content quand il a appris le score (2-0).

Ancien sélectionneur de l'Espagne avant d'arriver au PSG, Luis Enrique a également officié sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017, un club où il a également été joueur. L'entraîneur espagnol, également passé par le Real Madrid, a une préférence concernant ce Clasico et il n'hésite pas à le montrer. Après la victoire du PSG, une séquence amusante a circulé sur les réseaux sociaux.

Le FC Barcelone vainqueur, Luis Enrique jubile Au moment de son arrivée en conférence de presse après la victoire du PSG face à Brest, Luis Enrique a demandé à quelqu'un le score entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui se disputait au même moment. Les Catalans l'ont emporté 2-0 et ont validé le titre de champions d'Espagne, qui ne faisait pas l'ombre d'un doute. Les Parisiens les ont quasiment imités. Sur une vidéo partagée par la journaliste Dounia Mesli sur X, on voit Enrique célébrer cette victoire du Barça.