EXCLU : Il marque l’histoire du PSG et jubile

Jean de Teyssière

De 2005 à 2007, Guy Lacombe a été l'entraîneur du PSG. En remplacement de Laurent Fournier, il mène le club au sommet en réussissant à remporter la Coupe de France en 2006, face à l'ennemi de toujours : l'OM. Malgré son départ brutal et une année marquée par plusieurs brouilles avec des joueurs, Guy Lacombe garde un excellent souvenir de son passage parisien, comme il nous l'a expliqué en exclusivité pour le10sport.com.

Vous gardez quoi de votre expérience d’entraîneur au PSG ?

« Je l'estime bonne, parce que j'ai gagné mon plus beau titre. On a fait en sorte de pouvoir gagner ce titre-là de la Coupe de France contre l'OM, contre l'équipe contre laquelle il ne faut pas perdre. C'est un grand souvenir. C'est vrai que je ne suis pas arrivé dans de bonnes conditions. Des choses qui étaient hors de mon contrôle se sont passées. Quand Canal + décide de vendre sans que personne ne le sache… À ce moment-là, les Qataris étaient déjà en course pour racheter le club. Ça s'est joué à une minute près. Si les Qataris avaient racheté le PSG à ce moment-là, cela aurait certainement tout changé pour moi. »

Que pensez-vous des supporters du PSG ?

« On a envie de leur donner tellement de bonheur… J'ai encore dans la tête le Parc des Princes quand il est heureux. C'est quand même quelque chose à entendre dans sa vie. Le Parc est un magnifique stade pour ça. J'espère qu'ils ne vont pas le quitter mais ça à l’air d’être mal parti. »