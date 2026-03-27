Didier Deschamps : Le nouveau coup dur avec un joueur du PSG…

Actuellement présente aux États-Unis afin de préparer la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France de Didier Deschamps va affronter la Colombie ce dimanche après avoir battu le Brésil. Mais après Ousmane Dembélé, le sélectionneur français devrait revoir certains de ses plans concernant un autre joueur du PSG. Explications.
Jeudi soir, l’équipe de France a réussi son pari en battant le Brésil à Boston (1-2). Dans une soirée globalement maîtrisée par les partenaires de Kylian Mbappé, Didier Deschamps et les Bleus ont néanmoins subi une petite inquiétude. Visiblement touché à la cuisse, le Ballon d’Or 2025 a été remplacé en seconde période, et a rejoint le banc de touche en grimaçant. Une inquiétude pour les Bleus, mais aussi pour le PSG, toujours engagé dans le sprint final en Ligue des Champions…
Plus de peur que de mal pour Dembélé
Rapidement, Didier Deschamps a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant Dembélé, passeur décisif pour Kylian Mbappé face au Brésil. « Non, ça va, il n’y a pas de soucis. Il y a Upamecano que je vais libérer. Avec un rouge, il ne peut pas jouer. Tchouameni a pris un coup derrière le genou », a réagi le sélectionneur au micro de TF1 à l’issue du match. Mais Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé ne sont pas les seuls joueurs à avoir subi des coups ce jeudi soir.
Désiré Doué souffre du dos
En effet, comme l’indique l’Equipe ce vendredi, Désiré Doué est également touché. Le prodige du PSG a des douleurs au dos, ce qui devrait contraindre Didier Deschamps à ne pas le titulariser face à la Colombie dimanche soir à Washington (21h). Le sélectionneur français souhaitait pourtant faire tourner la totalité de son onze de départ, en positionnant Doué en tant que titulaire sur le côté gauche de l’attaque. Affaire à suivre pour le phénomène de 20 ans, dont la situation ainsi que celle de Dembélé doivent être suivies avec attention par le staff médical du PSG…