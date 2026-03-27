Didier Deschamps : Le nouveau coup dur avec un joueur du PSG…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement présente aux États-Unis afin de préparer la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France de Didier Deschamps va affronter la Colombie ce dimanche après avoir battu le Brésil. Mais après Ousmane Dembélé, le sélectionneur français devrait revoir certains de ses plans concernant un autre joueur du PSG. Explications.

Jeudi soir, l’équipe de France a réussi son pari en battant le Brésil à Boston (1-2). Dans une soirée globalement maîtrisée par les partenaires de Kylian Mbappé, Didier Deschamps et les Bleus ont néanmoins subi une petite inquiétude. Visiblement touché à la cuisse, le Ballon d’Or 2025 a été remplacé en seconde période, et a rejoint le banc de touche en grimaçant. Une inquiétude pour les Bleus, mais aussi pour le PSG, toujours engagé dans le sprint final en Ligue des Champions…

🚨 𝗗𝗘́𝗦𝗜𝗥𝗘́ 𝗗𝗢𝗨𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗘 ! 🇫🇷❌



🤕 L'attaquant du PSG souffre d'un mal de dos.



(@lequipe) pic.twitter.com/pGvode1T0Z — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 27, 2026

Plus de peur que de mal pour Dembélé Rapidement, Didier Deschamps a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant Dembélé, passeur décisif pour Kylian Mbappé face au Brésil. « Non, ça va, il n’y a pas de soucis. Il y a Upamecano que je vais libérer. Avec un rouge, il ne peut pas jouer. Tchouameni a pris un coup derrière le genou », a réagi le sélectionneur au micro de TF1 à l’issue du match. Mais Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé ne sont pas les seuls joueurs à avoir subi des coups ce jeudi soir.