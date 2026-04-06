Désiré Doué : Son «rêve» loin du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué n'est pas seulement devenu un élément important du secteur offensif de Luis Enrique au PSG. Il a notamment su acquérir une place de premier choix dans les plans de Didier Deschamps, qui va vivre sa dernière danse en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Un évènement auquel Doué compte bien participer...

MVP de la finale de la Ligue des champions 2025 avec un doublé et une passe décisive face à l'Inter (5-0). Un statut d'international depuis à présent un an et le Golden Boy décerné en fin d'année dernière. En l'espace de quelques mois de folie au PSG, Désiré Doué est entré dans une tout autre dimension. Au point de concrètement se mettre à caresser le rêve américain avec l'équipe de France.

« Ramener la troisième étoile. » ⭐️⭐️⭐️



Désiré Doué rêve de participer à la Coupe du Monde et de décrocher un troisième titre mondial. 🇫🇷 @SaberDesfa pic.twitter.com/GLhR2DElN1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 5, 2026

«La Coupe du monde ça fait rêver» Les Bleus s'installeront à Boston pour la première partie de la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada. Désiré Doué ne compte bien évidemment pas rater ce rendez-vous, la fête du football mondial étant un rêve qui doit devenir réalité. « Comme un parfum de Coupe du monde qui flotte, c'est un rêve à 20 ans ? Bien sûr, sur cette année c'est un grand rêve, depuis tout petit... La Coupe du monde ça fait rêver. La Coupe du monde en portant le maillot de l'équipe de France, ce serait merveilleux. Je travaille au quotidien pour, j'espère être présent pour la Coupe du monde, je vais travailler en ce sens ».