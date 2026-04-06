Désiré Doué : Son «rêve» loin du PSG

Désiré Doué n'est pas seulement devenu un élément important du secteur offensif de Luis Enrique au PSG. Il a notamment su acquérir une place de premier choix dans les plans de Didier Deschamps, qui va vivre sa dernière danse en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Un évènement auquel Doué compte bien participer...
MVP de la finale de la Ligue des champions 2025 avec un doublé et une passe décisive face à l'Inter (5-0). Un statut d'international depuis à présent un an et le Golden Boy décerné en fin d'année dernière. En l'espace de quelques mois de folie au PSG, Désiré Doué est entré dans une tout autre dimension. Au point de concrètement se mettre à caresser le rêve américain avec l'équipe de France.
«La Coupe du monde ça fait rêver»
Les Bleus s'installeront à Boston pour la première partie de la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada. Désiré Doué ne compte bien évidemment pas rater ce rendez-vous, la fête du football mondial étant un rêve qui doit devenir réalité. « Comme un parfum de Coupe du monde qui flotte, c'est un rêve à 20 ans ? Bien sûr, sur cette année c'est un grand rêve, depuis tout petit... La Coupe du monde ça fait rêver. La Coupe du monde en portant le maillot de l'équipe de France, ce serait merveilleux. Je travaille au quotidien pour, j'espère être présent pour la Coupe du monde, je vais travailler en ce sens ».
Deschamps, «une légende» aux yeux de Désiré Doué
Une première Coupe du monde pour Désiré Doué et la dernière de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Pour Téléfoot, l'attaquant du PSG a rendu un hommage légendaire sur mesure pour une « légende ». « C'est une légende. Il a une exceptionnelle carrière en tant que joueur et en tant que coach il a pratiquement tout gagné avec l'équipe de France. Et c'est un coach qui m'a dès le début beaucoup apporté aussi. Sur chaque situation il reste calme et il sait trouver les mots pour ressouder l'équipe quand il y a des choses moins bonnes et nous encourager quand c'est bien ».