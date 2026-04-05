Un joueur du PSG fait ses adieux à «une légende» !

D’ici peu, une page va se tourner dans le football français. La Coupe du monde 2026 va marquer un virage important, notamment en équipe de France. Une « légende » va quitter son poste après le Mondial aux Etats-Unis, et un joueur du PSG n’a pas manqué de lui faire ses adieux.
Une nouvelle ère va démarrer dans le football français après la Coupe du monde 2026. Le Mondial aux Etats-Unis va marquer un tournant, notamment en équipe de France. Didier Deschamps va en effet quitter son poste à la tête des Bleus après la compétition. Tout indique que le sélectionneur tricolore sera remplacé par Zinédine Zidane dans quelques mois. Un joueur du PSG n’a donc pas manqué de lui faire déjà ses adieux.
«Il m'a beaucoup apporté dès le début»
« C'est une légende. Il a une exceptionnelle carrière en tant que joueur. Et en tant que coach, il a pratiquement tout gagné avec l'équipe de France. Il m'a beaucoup apporté dès le début. Sur chaque situation il reste calme et il sait trouver les mots pour ressouder l'équipe quand il y a des choses qui sont moins bien. Mais aussi nous encourager quand c'est bien » a en effet confié Désiré Doué au micro de Téléfoot sur TF1.
Deschamps, un palmarès qui force le respect en équipe de France
Il faut dire que le parcours de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France a de quoi forcer le respect. Vainqueur de la Coupe du monde 2018, le coach de 57 ans a permis aux Bleus de se hisser jusqu’en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. Cet été, ce sera sa dernière compétition majeure à la tête de la sélection. Alors forcément, Kylian Mbappé et ses coéquipiers espèrent décrocher une troisième étoile en guise de cadeau d’adieu. L'équipe de France est d'ailleurs annoncée comme la grande favorite pour la victoire finale. À suivre...