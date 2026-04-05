Un joueur du PSG fait ses adieux à «une légende» !

Pierrick Levallet

D’ici peu, une page va se tourner dans le football français. La Coupe du monde 2026 va marquer un virage important, notamment en équipe de France. Une « légende » va quitter son poste après le Mondial aux Etats-Unis, et un joueur du PSG n’a pas manqué de lui faire ses adieux.

Une nouvelle ère va démarrer dans le football français après la Coupe du monde 2026. Le Mondial aux Etats-Unis va marquer un tournant, notamment en équipe de France. Didier Deschamps va en effet quitter son poste à la tête des Bleus après la compétition. Tout indique que le sélectionneur tricolore sera remplacé par Zinédine Zidane dans quelques mois. Un joueur du PSG n’a donc pas manqué de lui faire déjà ses adieux.

Luis Enrique interpelle Didier Deschamps devant la presse : Un joueur du PSG va tout changer en équipe de France ? https://t.co/XzAf9nvHAG — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

«Il m'a beaucoup apporté dès le début» « C'est une légende. Il a une exceptionnelle carrière en tant que joueur. Et en tant que coach, il a pratiquement tout gagné avec l'équipe de France. Il m'a beaucoup apporté dès le début. Sur chaque situation il reste calme et il sait trouver les mots pour ressouder l'équipe quand il y a des choses qui sont moins bien. Mais aussi nous encourager quand c'est bien » a en effet confié Désiré Doué au micro de Téléfoot sur TF1.