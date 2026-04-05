«Il a la trouille !» : L'annonce sur RMC qui va plaire au PSG !

Axel Cornic

Très critiqué cette saison et surtout handicapé par des nombreuses blessures, le Paris Saint-Germain semble s’être réveillé au meilleur des moments. La prestation en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea a impressionné et désormais, les hommes de Luis Enrique pourraient voir une autre voie s’ouvrir en cette fin de saison.

On a souvent dit que ce PSG n’avait que très peu à voir avec celui de la saison dernière. Mais les choses semblent changer, avec les Parisiens qui montent un meilleur visage et pourraient bien viser un incroyable doublé en Ligue des Champions. Et ce n’est pas tout, puisqu’un nouveau titre de Champion de France pourrait également se rapprocher.

Mercato - PSG : Une star réclame un contrat, et c'est filmé ! https://t.co/xoHClwrflT — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Pierre Sage a déjà lâché ? La lourde défaite du RC Lens dans le derby face au LOSC (3-0), fait en effet les affaires du PSG, qui a désormais une avance de quatre points. Mais elle semble surtout avoir mis un sacré coup au moral des Sang et or, comme le laisse entendre la sortie de Pierre Sage. « Si la course au titre en prend un coup ? Oui. C’est quelque chose que l’on nous fait vivre mais nous, on veut la qualification en Ligue des champions. Comme Lille reprend trois points, on regarde dans le rétroviseur et il va falloir appuyer sur l’accélérateur » a déclaré le coach lensois, lors de la conférence de presse d’après-match.