F1 : Red Bull annonce le verdict pour le départ de Max Verstappen !

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler ces derniers temps en F1. Le quadruple champion du monde n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation et pourrait ainsi quitter la discipline à l’issue de la saison. Red Bull a toutefois annoncé le verdict concernant un potentiel départ du pilote de 28 ans.
Depuis le début de saison, Max Verstappen nage en plein malaise en F1. Le quadruple champion du monde n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais n’a pas hésité à qualifier la discipline de « Formule E sous stéroïdes » et pourrait ainsi partir si les choses ne s’arrangent pas. Chez Red Bull, on affirme toutefois que le pilote de 28 ans restera au sein de l’écurie autrichienne.
«Il est passionné par ce sport»
« Un départ de Verstappen après celui de Lambiase ? Absolument pas. C’est ma réponse directe. Évidemment, nous parlons avec Max tous les jours, et Max connaît le sport automobile par cœur. Il vit et respire dans cette équipe. Il connaît la plupart de ces gars et il comprend très bien les dynamiques qui peuvent se produire. Le Max que nous voyons est un Max totalement engagé. Il veut une voiture rapide et il aide l’équipe à obtenir une voiture rapide. Il met toute son énergie là-dedans. Il est passionné par ce sport » a confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
La F1 peut perdre gros à la fin de saison
Reste maintenant à voir si les évolutions que Red Bull a prévu sur sa voiture pour le Grand Prix de Miami porteront leurs fruits. Max Verstappen, lui, n’a pas hésité à explorer d’autres horizons du sport automobile pour reprendre du plaisir derrière un volant. Le Néerlandais a par exemple participé aux 24 Heures Nürburgring Qualifiers il y a quelques jours. La F1 pourrait perdre gros à l’issue de la saison si le pilote de Red Bull choisissait de partir. À suivre...