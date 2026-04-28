F1 : Red Bull annonce le verdict pour le départ de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler ces derniers temps en F1. Le quadruple champion du monde n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation et pourrait ainsi quitter la discipline à l’issue de la saison. Red Bull a toutefois annoncé le verdict concernant un potentiel départ du pilote de 28 ans.

Depuis le début de saison, Max Verstappen nage en plein malaise en F1. Le quadruple champion du monde n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais n’a pas hésité à qualifier la discipline de « Formule E sous stéroïdes » et pourrait ainsi partir si les choses ne s’arrangent pas. Chez Red Bull, on affirme toutefois que le pilote de 28 ans restera au sein de l’écurie autrichienne.

Max Verstappen : Son père sort du silence après son «accident violent» ! https://t.co/W8b1DzduRf — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Il est passionné par ce sport» « Un départ de Verstappen après celui de Lambiase ? Absolument pas. C’est ma réponse directe. Évidemment, nous parlons avec Max tous les jours, et Max connaît le sport automobile par cœur. Il vit et respire dans cette équipe. Il connaît la plupart de ces gars et il comprend très bien les dynamiques qui peuvent se produire. Le Max que nous voyons est un Max totalement engagé. Il veut une voiture rapide et il aide l’équipe à obtenir une voiture rapide. Il met toute son énergie là-dedans. Il est passionné par ce sport » a confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par NextGen-Auto.