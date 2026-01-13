Dembélé - Doué : Les accusations de triche au PSG !

Le PSG ne conservera finalement pas sa couronne en Coupe de France. En effet, ce lundi soir, le club de la capitale a été éliminé par le Paris FC (0-1). Luis Enrique avait pourtant déployé l’artillerie lourde en cours de match, faisant notamment rentrer Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes. De quoi inspirer la crainte du côté du PFC.
Pour affronter le Paris FC en Coupe de France, Luis Enrique avait décidé d’opérer quelques changements parmi les titulaires du PSG. Mais voilà qu’un peu après l’heure de jeu, alors que le score était toujours de 0-0, l’entraîneur parisien a fait rentrer ses armes. Ce sont ainsi Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes qui sont débarqués sur la pelouse. Forcément, comme l’a expliqué Ilan Kebbal sur RMC, on a pris peur dans les rangs du PFC.
« Dès qu'on les voit rentrer on dit que c’est de la triche »
« Ce que je ressens quand je vois les changements du PSG et que Dembélé, Doué et Mendes entrent ? C’est de la triche. Dès qu'on les voit rentrer on dit que c’est de la triche », a confié l’Algérien ce mardi.
« Déjà on souffre et on voit les 3 rentrer »
Ilan Kebbal a ensuite ajouté à propos de ces changements du PSG : « En plus , ceux qui supportent, ce sont des joueurs comme Pacho et Kvara. C'est de la triche. Déjà on souffre et on voit les 3 rentrer. On s'est dit qu'on va essayer de tenir et au final, on a eu de la chance. Il en faut contre cette équipe là »