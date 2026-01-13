Dembélé - Doué : Les accusations de triche au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG ne conservera finalement pas sa couronne en Coupe de France. En effet, ce lundi soir, le club de la capitale a été éliminé par le Paris FC (0-1). Luis Enrique avait pourtant déployé l’artillerie lourde en cours de match, faisant notamment rentrer Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes. De quoi inspirer la crainte du côté du PFC.

Pour affronter le Paris FC en Coupe de France, Luis Enrique avait décidé d’opérer quelques changements parmi les titulaires du PSG. Mais voilà qu’un peu après l’heure de jeu, alors que le score était toujours de 0-0, l’entraîneur parisien a fait rentrer ses armes. Ce sont ainsi Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes qui sont débarqués sur la pelouse. Forcément, comme l’a expliqué Ilan Kebbal sur RMC, on a pris peur dans les rangs du PFC.

« Dès qu'on les voit rentrer on dit que c’est de la triche » « Ce que je ressens quand je vois les changements du PSG et que Dembélé, Doué et Mendes entrent ? C’est de la triche. Dès qu'on les voit rentrer on dit que c’est de la triche », a confié l’Algérien ce mardi.