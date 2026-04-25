Décision en faveur du PSG : Un gros coup de gueule éclate sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien parti pour remporter à nouveau le championnat de France cette saison, le PSG a pu bénéficier du report du choc face au RC Lens. Une décision favorable pour Paris de la part de la LFP, et qui a fait jaser. Ce vendredi soir, alors que le club lensois a de nouveau perdu des points, un nouveau coup de gueule à ce sujet a éclaté sur les réseaux sociaux. Explications.

La semaine prochaine, le PSG va recevoir le Bayern Munich en Ligue des Champions. Si Paris peut toujours rêver d’une deuxième victoire en C1 consécutive, le club de la capitale a également bataillé pour le titre en Ligue 1. Et pour cause, cette saison, le PSG a été concurrencé par le RC Lens. Cependant, en concédant le match nul ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Brestois (3-3), la formation de Pierre Sage pourrait compter six points de retard sur le club parisien si ce dernier en venait à battre Angers ce samedi (19h).

Contente la @LFPfr de ce choix ?



Voir une lutte pour le titre, c’était pas suffisant pour promouvoir notre Ligue 1 ??

Fallait bien saborder le championnat pour bien satisfaire au patron PSG !!



Mais Lens se battra… quelle force de caractère !! #SB29RCL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 24, 2026

La polémique autour de Lens - PSG relancée ? Forcément, dans ce cas de figure, la rencontre opposant Lens au PSG le 13 mai prochain n’aura certainement pas l’allure de finale pour le titre qui était initialement annoncée. Pour rappel, les deux clubs auraient dû s’affronter le 11 avril dernier, avant que la LFP ne décide de reporter ce choc afin de permettre à la formation de Luis Enrique de se reposer pour ses échéances en Ligue des Champions. A la suite de ce match nul des Lensois, Mohamed Toubache-Ter s’est empressé de pousser un coup de gueule à ce propos.